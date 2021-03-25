Кот Бендер, бебра, Понасенков в лесу, «вы продаете рыбов?»: россияне выбрали лучшие мемы 2021 года

Пользователи ВКонтакте выбрали главные мемы года. Победил кот Бендер из Австралии, который особенно понравился русскоязычным интернет-пользователям. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

В голосовании участвовали 35 мемов, оно проходило по мотивам сериала «Игра в кальмара» в три этапа. Сначала пользователи определяли, какие мемы недостойны победы, затем расставляли оценки по пятибалльной шкале. В финале нужно было проголосовать за лучшую картинку в паре.

Следом за котом Бендером в ТОП-5 лучших мемов попали коты с «Вы продоёте рыбов?». На картинке коты смотрят на рыбу, разложенную на асфальте для продажи. Между котами и продавцами происходит выдуманный диалог. Как отмечается, ситуация оказалась универсальной и быстро стала шаблоном для шуток на разные темы.

На третьем месте мем «А ловко ты это придумал» с цитатой из мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». На четвёртом месте картинка главным героем сериала «Острые козырьки» Томасом Шелби и словом «Бебра». Замыкает ТОП-5 мем с Домиником Торетто из фильма «Форсаж». Картинки иронизируют над пафосом героя Вина Дизеля и показывают, как он побеждает всех злодеев благодаря семье.