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Кот Бендер, бебра, Понасенков в лесу, «вы продаете рыбов?»: россияне выбрали лучшие мемы 2021 года

Голосование проводилось среди пользователей соцсети «ВКонтакте»

Фото: Пресс-служба Вконтакте

Пользователи ВКонтакте выбрали главные мемы года. Победил кот Бендер из Австралии, который особенно понравился русскоязычным интернет-пользователям. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

В голосовании участвовали 35 мемов, оно проходило по мотивам сериала «Игра в кальмара» в три этапа. Сначала пользователи определяли, какие мемы недостойны победы, затем расставляли оценки по пятибалльной шкале. В финале нужно было проголосовать за лучшую картинку в паре. 

Следом за котом Бендером в ТОП-5 лучших мемов попали коты с «Вы продоёте рыбов?». На картинке коты смотрят на рыбу, разложенную на асфальте для продажи. Между котами и продавцами происходит выдуманный диалог. Как отмечается, ситуация оказалась универсальной и быстро стала шаблоном для шуток на разные темы. 

На третьем месте мем «А ловко ты это придумал» с цитатой из мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». На четвёртом месте картинка главным героем сериала «Острые козырьки» Томасом Шелби и словом «Бебра». Замыкает ТОП-5 мем с Домиником Торетто из фильма «Форсаж». Картинки иронизируют над пафосом героя Вина Дизеля и показывают, как он побеждает всех злодеев благодаря семье. 

Фото: Вконтакте

В ТОП-10 также вошли такие мемы, как «повезло, повезло», «мы не одинаковые», Понасенков в парке, удивлённый Шевцов, «на чиле, на расслабоне».

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