Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 20:58

Путин уволил замдиректора ФСИН

Соответствующий указ президент подписал в отношении генерал-лейтенанта Анатолия Якунина

Фото: Global Look Press

Анатолий Якунин

Чуть больше года провёл в должности замдиректора ФСИН генерал-лейтенант Анатолий Якунин. На сайте правовой информации опубликован указ президента Путина об увольнении заместителя руководителя ФСИН.

Напомним, что ранее с должности был снят и руководитель ведомства Александр Калашников. 

Все эти перестановки в руководстве пенитенциарной системы происходят на фоне публикации кадров пыток заключённых в российских колониях, но власти отрицают прямую связь. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Виктория Токарева: У меня литература для дураков

Политика 24 минуты назад

22-летняя Айшат Кадырова снова получила госнаграду

Общество 2 часа назад

«Молодёжь теряет национальную идентичность»: Бастрыкин ополчился на иностранные фильмы, а Netflix внесли в реестр РКН

Политика 3 часа назад

Александр Шестун встретит Новый год на этапе

Происшествия 5 часов назад

Привет из 90-х: в московском ТЦ предпринимателю в ходе разборки прострелили плечо

Дмитрий Быков 5 часов назад

Потребители себя

Дмитрий Быков 5 часов назад

Дмитрий Быков - 100 книг, которые должен прочитать каждый. Глава первая

Общество 5 часов назад

К заявившему о похищении родных в Чечне юристу Комитета против пыток пришли с обысками

Политика 5 часов назад

Znak.com: Готовится задержание Евгения Ройзмана, за ним ведется наблюдение

Общество 5 часов назад

Депутата Рашкина оштрафовали на 30 тыс. руб. и лишили водительских прав после дела с лосем

Общество 5 часов назад

Материнский капитал хотят разрешить использовать на лечение ребёнка

Политика 6 часов назад

«Таким путем страна погибнет в современном мире»: Лев Пономарев о ликвидации «Мемориала»*

Политика 6 часов назад

Александр Лукашенко стал «Человеком года в организованной преступности и коррупции»

Происшествия 6 часов назад

В Ставрополье пьяный хирург с автоматом открыл стрельбу в больнице из-за ссоры с экс-женой

Общество 6 часов назад

Мигрантов с 1 января будут выдворять из России за незаконную трудовую деятельность

Политика 8 часов назад

Верховный суд ликвидировал «Международный Мемориал»*

Недвижимость 9 часов назад

Набиуллина заверила, что цены на недвижимость перестанут расти

Общество 9 часов назад

Количество заболевших COVID-19 в России продолжает снижаться, ждать ли в Новом году конца пандемии?

Политика 9 часов назад

«Береженого Бог бережет»: После загадочной смерти Просвирнина Яшин предупредил, что не склонен к суициду

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика