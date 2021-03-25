Путин уволил замдиректора ФСИН

Чуть больше года провёл в должности замдиректора ФСИН генерал-лейтенант Анатолий Якунин. На сайте правовой информации опубликован указ президента Путина об увольнении заместителя руководителя ФСИН.

Напомним, что ранее с должности был снят и руководитель ведомства Александр Калашников.

Все эти перестановки в руководстве пенитенциарной системы происходят на фоне публикации кадров пыток заключённых в российских колониях, но власти отрицают прямую связь.