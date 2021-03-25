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«Ветераны России» просят привлечь к ответственности «Мемориал»* за реабилитацию пособников нацистов

По данным их эксперта, в сформированный им список жертв политических репрессий включены пособники нацистов

Фото: АГН Москва

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось в адрес генпрокурора РФ Игоря Краснова и главы СК Александра Бастрыкина с требованием провести проверку и привлечь к ответственности руководство и сотрудников историко-просветительского общества «Мемориал»*. Об этом сообщается на сайте движения. 

Организация обвиняет общество в «отрицании, умышленном замалчивании и фальсификации фактов преступлений нацистских пособников путём увековечивания их памяти как жертв политических репрессий». 

По данным их эксперта, в сформированный «Мемориалом»* список жертв политических репрессий включены пособники нацистов, виновные в массовом истреблении мирного населения в годы Великой Отечественной войны. 

«Благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»* («Международный мемориал»), спекулируя на теме политических репрессий 30-х годов ХХ века, создаёт лживый образ СССР как террористического-государства, обеляет и реабилитирует настоящих нацистских преступников на чьих руках кровь советских мирных граждан», – говорится в их сообщении. 

По мнению движения, деятельность общества противоречит Резолюции Генеральной ассамблеи ООН о «Борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», а также «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

Как рассказал представитель Федерации еврейских общины в России Борух Горин изданию DW, подобные ошибки в базах данных неизбежны, так, в музее Холокоста тоже обнаруживали ошибки. Стоит также отметить, что материалы по этим пособникам нацистов в России были засекречены и организация исключила этих людей из своих списков. Сам же историк, сообщивший об ошибках, заявляет, что его публикацию могли использовать в своих целях.

Мемориал их исключил из своих списков после публикации Шнеера, сам Шнеер говорит, что подобные ошибки — норма, а материалы (что и мешало их правильно классифицировать).

Общество «Мемориал»*, занимающееся сохранением памяти о репрессированных в СССР в годы большого террора. Сейчас прокуратура пытается ликвидировать организацию из-за того, что по их мнению, статьи общества без маркировки «иноагента» вызывают депрессию у россиян и могут склонить их к экстремизму. Защитники «Мемориал»* считают, что такие действия являются желанием государства скрыть факт наличия в России политических заключенных.

*«Мемориал» объявлен в России иностранным агентом.

Прокурор: У деяний «Мемориала»* не было последствий, но их статьи могли вызвать «депрессивное состояние»
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