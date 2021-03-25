Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 14:58

Самая большая в России «Снежная деревня» открылась в Заполярье

Фотоэкскурсия по снежному лабиринту

Фото: vk.com/snowderevnya

25 декабря в Кировске, у подножия Хибинских гор, открылась «Снежная деревня». В этом сезоне тема сказочной инсталляции из снега и льда – «Лабиринты снов». Об этом сообщает экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня».

Фото: vk.com/snowderevnya

13 лет подряд в Кировске к Новому году создают удивительные ледяные сооружения, которые входят в Книгу рекордов России, как самые большие. Снежные объекты занимают 2 500 квадратных метров.

Фото: vk.com/snowderevnya

Удивительное световое оформление «Лабиринта снов» помогает понять задумку художников, которую они вложили в свои снежные произведения.

Фото: vk.com/snowderevnya

Каждая инсталляция имеет свой QR-код. Сканируя код телефоном, можно узнать дополнительную информацию о сюжете и задумке автора.

Фото: vk.com/snowderevnya

Для посетителей предусмотрена зона обогрева, туалет, бесплатный чай и кофе.

«Снежная деревня» будет принимать гостей и жителей Кировска до 1 мая.

Фото: vk.com/snowderevnya
Фото: vk.com/snowderevnya
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 час назад

Виктория Токарева: У меня литература для дураков

Общество 5 минут назад

Для бросившего в полицейских файер потребовали 8 лет колонии

Общество 6 минут назад

На сканеры для QR-кодов в транспорте Петербург потратит 122 миллиона рублей

Общество 1 час назад

Путин подарил квартиру мальчику, чьё новогоднее желание об игре на гитаре исполнил до этого

Политика 1 час назад

В Беларуси россиянина приговорили к 11 годам колонии за озвучивание оппозиционных роликов

Общество 1 час назад

Назвавшую чиновников «церберами» пенсионерку признали виновной в «пропаганде неполноценности»

Политика 2 часа назад

Президент Польши наложил вето на скандальный закон о СМИ, вызвавший протесты

Общество 2 часа назад

«Работают соответствующие ведомства»: Песков не видит тенденции в преследовании правозащитников

Происшествия 2 часа назад

Пятиклассник ударил ножом отца, защищая мать от побоев, она же обвинила сына в пристрастии к компьютерным играм

Общество 2 часа назад

Вирусолог назвал невозможным предложение Матвиенко вакцинировать от ковида 100% россиян

Политика 3 часа назад

Лавров признался, что не видит смысла в слове «демократия»

Происшествия 3 часа назад

Число погибших из-за тихоокеанского тайфуна "Рай" возросло до 389 человек. Видео

Политика 4 часа назад

Уже 20 лет вступают. В команде Навального дали оценку «угрозы» вхождения Украины в НАТО

Политика 4 часа назад

Алексей Дюмин, которому СМИ прочат должность главы МЧС, поздравил спасателей и подарил им новые автомобили

Общество 4 часа назад

Прокуратура требует заменить условный срок на реальный отцу экс-главы ФБК* Жданова

Политика 4 часа назад

«Системная работа по уничтожению правозащиты»: Ассоциация независимых депутатов осудила преследование «ОВД-Инфо»*

Общество 5 часов назад

Хаски для ласки. Как собаки путешественников Шпаро помогают детям-инвалидам

Политика 5 часов назад

Дед Мороз задолжал 10 миллионов рублей за то, что не исполняет желания и не дарит подарки

Политика 5 часов назад

Законотворчество во время чумы: какие законы напринимали депутаты за год

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика