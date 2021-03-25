Самая большая в России «Снежная деревня» открылась в Заполярье
Фотоэкскурсия по снежному лабиринту
25 декабря в Кировске, у подножия Хибинских гор, открылась «Снежная деревня». В этом сезоне тема сказочной инсталляции из снега и льда – «Лабиринты снов». Об этом сообщает экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня».
13 лет подряд в Кировске к Новому году создают удивительные ледяные сооружения, которые входят в Книгу рекордов России, как самые большие. Снежные объекты занимают 2 500 квадратных метров.
Удивительное световое оформление «Лабиринта снов» помогает понять задумку художников, которую они вложили в свои снежные произведения.
Каждая инсталляция имеет свой QR-код. Сканируя код телефоном, можно узнать дополнительную информацию о сюжете и задумке автора.
Для посетителей предусмотрена зона обогрева, туалет, бесплатный чай и кофе.
«Снежная деревня» будет принимать гостей и жителей Кировска до 1 мая.