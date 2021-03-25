Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:16

Карикатура недели. Илон Маск - дважды человек года

Сразу два авторитетных американских издания присудили Илону Маску этот титул

Фото: Художник Камиль Бузыкаев

Один раз он стал Человеком года по версии журнала Time, второй раз – журнала Financial Times. Не уверены, что только этим и ограничится. Под конец года он еще успел раскритиковать «культуру отмены» и призвал строить общество без осуждения. И холиварщикам, набежавшим по этому поводу к нему в твиттер, не удалось отменить Маска. Потому что нельзя просто взять и отменить супермена.

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 4 дня назад

Сергей Газаров: «Вся моя жизнь сегодня подчинена театру»

Происшествия 5 минут назад

Число погибших из-за тихоокеанского тайфуна "Рай" возросло до 389 человек. Видео

Политика 18 минут назад

Уже 20 лет вступают. В команде Навального дали оценку «угрозы» вхождения Украины в НАТО

Политика 22 минуты назад

Алексей Дюмин, которому СМИ прочат должность главы МЧС, сегодня обратился к спасателям

Общество 42 минуты назад

Прокуратура требует заменить условный срок на реальный отцу экс-главы ФБК* Жданова

Политика 1 час назад

«Системная работа по уничтожению правозащиты»: Ассоциация независимых депутатов осудила преследование «ОВД-Инфо»*

Общество 1 час назад

Хаски для ласки. Как собаки путешественников Шпаро помогают детям-инвалидам

Политика 1 час назад

Дед Мороз задолжал 10 миллионов рублей за то, что не исполняет желания и не дарит подарки

Политика 1 час назад

Законотворчество во время чумы: какие законы напринимали депутаты за год

Политика 1 час назад

Историку Юрию Дмитриеву второй раз увеличили срок заключения

Общество 1 час назад

«Талибы* завоёвывали города и соцсети»: RT дал премию «Красавчики года» «Талибану»*

Общество 2 часа назад

«Ветераны России» просят привлечь к ответственности «Мемориал»* за реабилитацию пособников нацистов

Общество 2 часа назад

«Родитель, к сожалению, имеет право морально калечить своих детей». Академик Евгений Ямбург о ситуации с 9-летней студенткой МГУ Алисой Тепляковой

Общество 2 часа назад

Истязавших детей воспитателей накажут условно, а учительницу, заставившую девочку ходить босиком, – дисциплинарно

Общество 3 часа назад

Кадыров: Украину следует присоединить к России, если Зеленский продолжит текущую политику

Общество 3 часа назад

Кадыров ответил на заявления о похищениях родных неугодных ему блогеров обвинениями в терроризме

Общество 4 часа назад

Кремль начал готовиться к президентским выборам 2024 года, кандидатов кроме Путина пока нет

Происшествия 5 часов назад

В Красноярском крае обнаружили убитой семью из четырех человек

Общество 6 часов назад

ЦБ будет контролировать все переводы денег россиян, задержан мужчина, угрожавший гранатой посетителям ТЦ, главное к 27 декабря

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика