Карикатура недели. Илон Маск - дважды человек года

Один раз он стал Человеком года по версии журнала Time, второй раз – журнала Financial Times. Не уверены, что только этим и ограничится. Под конец года он еще успел раскритиковать «культуру отмены» и призвал строить общество без осуждения. И холиварщикам, набежавшим по этому поводу к нему в твиттер, не удалось отменить Маска. Потому что нельзя просто взять и отменить супермена.