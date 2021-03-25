В Москве из-за непогоды отменили или задержали более 70 рейсов

Более 70 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс. Расписания».

По данным сервиса, во Внуково задержано 8 рейсов, 6 отменено. В Домодедово задержанными оказалось еще больше рейсов – 16, отменено 2. В Шереметьево задержано 27 рейсов, отменено – 10.

Отмечается также, что аналогичная ситуация была в столице наблюдалась накануне. Тогда из-за погоды было задержано или отменено более 50 рейсов московских аэропортов.