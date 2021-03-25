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В Депздраве Москвы назвали опасные для ребенка подарки на Новый год

Не стоит покупать конструкторы с мелкими и острыми деталями, низкокачественные игрушки от неизвестных производителей

Фото: Global Look Press

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал о подарках для ребенка на Новый год, которые могут стать для него опасными, передает РИА Новости. 

«Мы знаем много неприятных историй с детскими магнитными конструкторами, когда ребенок глотает детали, шарики, в пищеводе они соединяются и создают большую опасность для жизни. В этой связи опасны любые конструкторы с мелкими, а также острыми деталями. Маленькие дети все тянут в рот, и это надо учитывать при выборе игрушек», – заявил врач. 

Тяжельников также упомянул детские наборы для опытов, которые могут стать опасными если их использовать не по инструкции. Травмоопасными он назвал популярные летающие и стреляющие игрушки. В развивающие, по его словам, лучше играть вместе с ребенком или отложить их покупку до более взрослого возраста. Риски есть даже при выборе казалось бы безобидных резиновых, пластмассовых и мягких игрушек.

«Нужно очень тщательно проверять их качество. В состав низкокачественных игрушек могут входить мышьяковые, свинцовые и ртутные соединения. Некачественную игрушку можно распознать по резкому химическому запаху, ярко-ядовитым расцветкам. Но для гарантии безопасного выбора нужно требовать от продавца сертификат качества», – отметил он и добавил, что если какая-то игрушка вызывает у вас опасение, то пусть ребенок играет под вашим присмотром.

Специалист также рекомендуют обсуждать с родственниками, какие игрушки можно дарить вашему ребенку.

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