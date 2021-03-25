В 2021 году иностранцы чаще получали российское гражданство и паспорта

За 11 месяцев текущего года российское гражданство получили 667 тыс. 939 иностранных гражданина, это почти на 105 тыс. больше, чем в прошлом году. За аналогичный период прошлого года это число составило 563 тыс. 342 человека, следует из сводки МВД по миграционной ситуации.

В 2021 году также выросла цифра оформлений российских паспортов. Так, за 11 месяцев 2020 года это число составило – 8 млн 698 тыс. 647 человек, а в текущем году уже 10 млн. 268 тыс. 812 документов. Число поставленных на миграционный учет иностранцев увеличилось с 8 млн 983 тыс. 944 человек до 11 млн 895 тыс. 887.

При этом въезд иностранцев из визовых стран уменьшился с более 206 тыс. до 183 тыс. человек.

За год количество выданных разрешений на работу для иностранцев выросло с почти 18 тыс. до 42,2 тыс. С января по ноябрь трудовые договоры заключили почти 1,5 млн мигрантов, в том числе 649 916 устроились без разрешения на работу.