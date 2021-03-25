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Ученые: COVID-19 способен распространяться по всему телу и оставаться ты организме до 230 дней после заражения

Ученые полагают, что это может быть причиной постковидного синдрома

Фото: pixabay

Сотрудники Национальных институтов здравоохранения США, Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, Национального института онкологии и медицинской школы университета Мэриленда выявили способность коронавируса распространяться по телу и оставаться в организме на протяжении 230 дней после появления симптомов. Об этом говорится в публикации в научном журнале Nature

В исследовании указано, что ученые провели полные вскрытия трупов 44 пациентов с коронавирусом для картирования и количественной оценки распределения, репликации и специфичности клеточного типа SARS-CoV-2 в организме человека, включая мозг, от острой инфекции до семи месяцев после появления симптомов. 

«Мы показываем, что SARS-CoV-2 широко распространен, даже среди пациентов, умерших от бессимптомной или легкой формы COVID-19, и что репликация вируса присутствует во многих внелегочных тканях на ранней стадии инфекции», – говорят ученые. 

Кроме того, они обнаружили, что РНК SARS-CoV-2 во многих анатомических участках, включая области по всему мозгу, хранится до 230 дней после появления симптомов. 

«Несмотря на широкое распространение SARS-CoV-2 в организме, мы наблюдали незначительное воспаление или прямую вирусную цитопатологию за пределами легких. Наши данные доказывают, что SARS-CoV-2 вызывает системную инфекцию и может сохраняться в организме в течение нескольких месяцев», – отмечают авторы. 

Они также предполагают, что причиной постковидного синдрома может быть именно долгий срок, на который вирус задерживается в организме после выздоровления. 

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