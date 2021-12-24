В Саратове экс-омбудсмена лишили звания «Почётного гражданина» за критику прокурора

Городская дума Саратова впервые за историю отняла звание «Почётного гражданина» у человека, ранее наделённого регалией. Об этом пишет местный портал «Взгляд-инфо» со ссылкой на спикера гордумы Дмитрия Кудинова.

78-летний Александр Ландо был председателем Общественной палаты региона и некоторое время занимал должность уполномоченного по правам человека в Саратовской области. В 2014 году он был признан «Почётным гражданином города».

Но 13 декабря местный бизнесмен и общественник Илья Левин попросил у гордумы лишить Ландо этого статуса. На странице в Facebook Александр Ландо критиковал областного прокурора Сергея Филипенко в недостаточной активной работе по предотвращению и расследованию пыток в местном ФСИН.

Вопрос оказался настолько чувствительным, что голосование по «делу Ландо» проводили в закрытом режиме, всех журналистов попросили покинуть здание думы.

Член Совета по правам человека Андрей Бабушкин заявил, что готов начать сбор подписей в поддержку коллеги из Саратова. В 2019 году на Александра Ландо завели сфабрикованное дело о мошенничестве, которое было закрыто в 2020 году за отсутствием состава преступления. Правозащитник жаловался, что на него оказывают давление местные политические элиты.

Именно Саратовская ОТБ-1 стала одним из ключевых мест в скандале о пытках, применяемых в системе ФСИН России. Правозащитный проект Gulagu.net публиковал кадры из закрытых учреждений, доказывающих преступления.