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«Очередное забалтывание проблемы»: в сети ответили на слова Путина про пытки в тюрьмах

Россияне считают, что президент не имеет права сводить проблему к сравнению с другими странами

Владимир Путин заявил, что при расследовании пыток в системе ФСИН нужно использовать возможности правозащитных организаций.

Во время итоговой пресс-конференции главе государства задали вопрос о пытках в системе ФСИН. Он ответил, что, прежде всего, при оценке ситуации нужно опираться на данные следствия, проблема есть, но нужно работать спокойно и опираться на добросовестное, полноценное расследование.

«Безусловно, используя и возможности правозащитных организаций», - отметил Путин.

Такой ответ не удовлетворил россиян в соцсетях, потому что правозащитные организации не вхожи в учреждения ФСИН.

«А надзорные-то структуры уже не справляются? Зачем тогда они нужны?» - уточнил у Путина читатель.

«Согласен. Какие правозащитные организации? Кто их туда допустит?! А где прокуратура, СК? Или не «барское» это дело? Или как всегда власть здесь не при чем?» - остался в бешенстве россиянин.

«А что, у правозащитных организаций есть доступ в колонии? Расследованием обычно занимается прокуратура», - также напомнил Путину пенсионер.

«Записанный видеоархив пыток за 10 лет по разным колониям, как такое можно не знать? Управление М-ФСБ знало о них, а руководство как всегда ни о чём даже не догадывалось. Ясно. Это-другое…» - написал москвич.

«Вместо того, чтобы порядок наводить на наших зонах, наши цари кивают на «их» зоны. «Их» зоны это «их» проблемы. Пытки в Гуантанамо, сравнение с ними, что, делают пытки в наших зонах чем-то менее пыточными? Очередное забалтывание проблемы!» - уверен сибиряк.

«Какие ещё пытки? Надо с оппозиционерами бороться и плохие США и запад вот-вот нападут на Россию», - иронично написал читатель.

«В какой роли он видит правозащитные организации? В качестве заключённых? Или на себе испытать? Кто выложил архив – того объявили в розыск. Слова и действия друг другу противоречат», - не понимает президента уралец.

«Можно подумать, он про это впервые слышит. Поддерживаю всех, кто не верит в это. Пока не станет известно общественности, всё скрывают», - написал россиянин.

«А закон о пытках так и не примут? Отдельная проблема и не надо списывать её на общемировую проблему, речь идёт о России», - напомнили Путину.

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