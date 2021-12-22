На пресс-конференции с Путиным так и не дали слова иноагентам, несмотря на слова Пескова

Сегодня в Москве проходил ежегодная уже 17-я пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным. В этот раз журналистов впервые не аккредитовывали и 500 человек из СМИ на это мероприятие выбирал сам Кремль.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял «Первому каналу», что на пресс-конференцию пригласят СМИ-иноагентов, в этом нет политического значения и им дадут задать свои вопросы.

«Не нужно преувеличивать и не нужно здесь искать какие-то нюансы, их нет. Такие же СМИ (признанные иноагентами – Ред.), они так же участвуют в пресс-конференции и будут иметь такое же право задать свой вопрос главе государства», – говорил Песков в ответ на вопрос, есть ли в приглашении СМИ-иноагентов какое-то политическое значение.

Сейчас пресс-конференция заканчивается и ни один из представителей таких СМИ не смог задать свои вопросы.