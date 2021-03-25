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«Это проблема не только России», – Путин ответил на вопрос Собчак о пытках в российских тюрьмах

Президент заявил, что опирается на информацию, поступающую из разных источников

Фото: Global Look Press

Владимир Путин ответил на вопрос Ксении Собчак о расследовании пыток во ФСИН. 

«Что касается пыток и недостойного обращения с людьми в местах лишения свободы. Это проблема не только России. Это общемировая проблема. Но в данном случае нужно прежде всего опираться на данные следствия. 17 уголовных дел возбуждено. Уверяю вас, там нет ни одного заинтересованного следователя», – сказал президент. 

По его словам, нужно спокойно с этим работать и опираться на «добросовестное расследование» преступлений.

Он также добавил, что вопросы о пытках решаются вместе с правозащитными организациями и что на встречах с Советом по правам человека этот вопрос обсуждается.

«Будем вместе добиваться изменения ситуации к лучшему», – заключил он. 

Сотрудников правоохранительных органов хотят строже наказывать за пытки заключенных. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму
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