«Это проблема не только России», – Путин ответил на вопрос Собчак о пытках в российских тюрьмах
Президент заявил, что опирается на информацию, поступающую из разных источников
Владимир Путин ответил на вопрос Ксении Собчак о расследовании пыток во ФСИН.
«Что касается пыток и недостойного обращения с людьми в местах лишения свободы. Это проблема не только России. Это общемировая проблема. Но в данном случае нужно прежде всего опираться на данные следствия. 17 уголовных дел возбуждено. Уверяю вас, там нет ни одного заинтересованного следователя», – сказал президент.
По его словам, нужно спокойно с этим работать и опираться на «добросовестное расследование» преступлений.
Он также добавил, что вопросы о пытках решаются вместе с правозащитными организациями и что на встречах с Советом по правам человека этот вопрос обсуждается.
«Будем вместе добиваться изменения ситуации к лучшему», – заключил он.