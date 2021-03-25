Еву Меркачёву исключили из общественного совета ФСИН. Ее место займет «разоблачитель иноагентов» Александр Ионов

ФСИН опубликовала новый состав Общественного совета. Из совета вывели Еву Меркачёву и Анну Каретникову, при этом новым членом стал Александр Ионов, писавший жалобы на СМИ, после чего их признавали иноагентами. На это обратила внимание политик Марина Литвинович.

«Главное: из совета выведены Меркачёва Ева и Анна Каретникова. Обе – делающие невероятно много для улучшения системы ФСИН. А главное – хорошо эту систему знающие изнутри. Теперь их там нет. Не попали в совет и многие реально активные члены прошлого совета, которые, судя по отчету, размещенному на сайте ФСИН, очень много полезного сделали.(например, Зеленова). Кто же стал членом общественного совета ФСИН? Александр Ионов, писавший доносы на СМИ, чтобы их признали иностранными агентами», – пишет Литвинович в своем Facebook.

По ее словам, сейчас происходит практически «полное выхолащивание» института, который задумывался как общественный. Она также подчеркнула, что ФСИН нуждается в серьезных изменениях из-за ситуации с пытками и сильный общественный совет мог бы помочь решить эту проблему, однако теперь мы имеем еще и крайне слабый Общественный Совет при ФСИН.

В сентябре Ионов требовал признать иноагентом The Bell, а ранее после его обращений иностранными агентами были признаны издания «Важные истории» и Meduza.