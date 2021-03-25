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«Я не почувствовал даже»: врач, на которого напал с ножом 12-летний мальчик, раскрыл детали произошедшего

Инцидент произошел после конфликта с отцом ребенка

Фото: pixabay

В Ижевске прооперировали врача, которого несколько раз ударил ножом 12-летний мальчик. Как рассказал пострадавший медик, он этого даже не заметил. 

Как сообщает телеграм-канал Mash, пострадавшим является заведующий инфекционным отделением третьей горбольницы 70-летний Василий Батуев.

Инцидент произошел 18 декабря, когда к нему на прием пришел отец с сыном, у которого была температура. Чтобы выяснить, необходима ли ему госпитализация, он отправил ребёнка сдать анализ крови, однако в этот момент скорая привезла другого пациента и внимание врача переключилось. Отец ребенка нашёл эту ситуацию несправедливой и ударил Василия по лицу. 

Пока мужчину пытались вывести из больницы, мальчик трижды ударил врач ножом в спину и живот. 

«Я не почувствовал даже. Там же полно народу было, про кровь врач скорой помощи сказал», – заявил Батуев. 

Позже пострадавшего медика прооперировали, угрозы жизни и здоровью больше нет.

Как сообщали следователи, в отношении 44-летнего жителя Ижевска возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Рубрика: Общество

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