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Сотрудников правоохранительных органов хотят строже наказывать за пытки заключенных. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму

Для них тюремный срок за подобное нарушение предлагают увеличить до 12 лет

Фото: Global Look Press

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки заключенных в российских тюрьмах. Об этом сообщили в пресс-службе главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, передает РИА Новости.

«Ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей. Надругательство над заключенными, унижение их человеческого достоинства, попрание основных прав человека не могут быть оправданы никакими благими намерениями сотрудников правоохранительных органов, никакими социально значимыми целями», – сказал Крашенинников. 

Как отмечается, представителей власти будут наказывать за пытки лишением свободы сроком до 12 лет.

В конце ноября сообщалось, что в Совете Федерации разработали законопроект, предусматривающий наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет за издевательства и пытки над задержанными и осужденными. Инициатива была разработана главой комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмилой Нарусовой совместно с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.

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