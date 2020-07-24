Россияне врезали Екатерине Климовой за то, что она предложила набрать новогодних кредитов

Екатерина Климова в своем блоге в Instagram предложила россиянам сделать подарки к Новому году в кредит. Такое предложение вызвало негодование подписчиков.

«Скоро новый год, время заготавливать подарки, подводить итоги и доделывать незаконченные дела! Если кто-то сейчас для всего этого планирует воспользоваться средствами банка, я к вам с интересной новостью.

В декабре в ВТБ при оформлении кредита наличными или рефинансировании вы получаете до 3 000 бонусных рублей в подарок. Ставка при этом по-прежнему от 5,9%.», – пишет актриса.

Те, кто сталкивался с кредитами знают, что это настоящая кабала и ставка 5,9% – рекламный ход. Подписчики быстро подсчитали реальные проценты за кредит и обвинили Климову во лжи. Некоторые объявили об отписке от ее аккаунта.

«Враньё, меньше 12% не даёт никогда», – пишет maxx stav.

«Климова, не позорься, нет таких процентов» – призывает mokrovvamasha.

«Интересно вы сами живете в кредит???», – поинтересовался aleks.3411

«С милой улыбочкой - население в рабство...», «Эх Катя, Катя… вы тоже продались банкам за копеечку… отписываюсь от вашей страницы.», «Продалась за 30 сребреников», «Хорошая, красивая женщина, артистка- ну не надо этих реклам, тем более кредитных. Не позорьтесь. Вам он точно не нужен, зачем простым смертным советуете???люди и так выживают. Очень обидно, когда артисты так делают», – возмущаются подписчики.