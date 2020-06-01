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«Песков, помни слова начальника про «Кто как обзывается…»: в сети отреагировали на слова пресс-секретаря президента о дураках

Россияне не понимают, почему Песков позволяет себе такие выражения, хотя сам, по имеющейся информации, так до сих пор и не вакцинировался

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал противников вакцинации от коронавируса «опасными дураками».

«Это два слова - одним словом это не выразишь», — сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

Фильм Наили Аскер-Заде наделал немало шума в медиапространстве и активно обсуждается в соцсетях, в том числе и слова Пескова.

«Песков плохо слушает своего шефа. Или не вникает в смысл сказанного. Ведь Путин недавно заявил: «Кто как обзывается, тот так и называется». То есть, Песков признался. А занимает при этом солидный пост. К большому сожалению», - написал читатель.

«Вот так живешь-живешь, думаешь, что умный человек, имеющий два высших образования, исправно платишь налоги, не нарушаешь законы, растишь и воспитываешь детей... А потом приходит большой дядя и говорит, что ты дура», - иронично отметила москвичка.

«К сожалению, культура покидает медиа-пространство. Если уж такие лица опускаются до откровенного хамства. В вакцину можно только верить. Если ты верующий, ты для системы свой... Ну, как свой, расписаться-то надо в своей ответственности перед уколом» - рассуждает пенсионер.

«Кто ему право давал оскорблять людей? Он живёт на деньги этих людей!» - напомнил юрист.

«Песков снова заговорил про вакцинацию, хотя сам до сих пор не вакцинировался, насколько я знаю. Все косит под то, что у него достаточно антител после болезни. Уже второй год держатся. Чудо просто!» - восхитился петербуржец.

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