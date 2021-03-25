Ева Меркачева: «Никто не хочет, чтобы ломалась система пыток»

Закон кармы

– Вас пытаются остановить?

– Периодически. Опасаются, что я не смолчу. Недавно увидела письмо, где в списке проверки колоний отсутствовала моя фамилия – мне запретили проверять колонии. Но это случилось в день увольнения директора ФСИН. Может, новый директор будет меня впускать, не знаю.

Все зависит от того, на что люди нацелены: хотят они, чтобы мы им помогали, чтобы прекратили что-то чудовищное, или хотят, чтобы это продолжалось и об этом молчали.

– Как вас благодарят люди, которых спасли?

– Письма пишут, это дорогого стоит. Большое им спасибо.

Моя задача действовать не точечно, а выработкой стратегии, поэтому мы добиваемся закона о пытках. Раньше у нас было много жалоб на то, что московский конвой плохо с людьми обращается, иногда бьет их. Мы попросили организовать нам встречу с руководителями всех конвойных полков. За 10 минут я объяснила им, почему нельзя с людьми поступать, как со скотом, и почему те люди, которых им доверили для перевозки, должны быть в сохранности. Должно быть уважение к людям, которые еще не признаны виновными.

Постарайтесь относиться к ним так же, как хотели, чтобы отнеслись к вам. «Делайте, как для себя» это сакраментальная фраза.

Потому что никто не знает, в какой момент кто где окажется. У нас колоний для бывших сотрудников ФСИН просто полно: люди из МВД, СК, прокуратуры, ФСБ и судьи сидят.

У нас сенаторы сидят, которые говорят, вот если бы мы знали, то давно уделяли бы теме ареста и условий содержания внимание. Но все они об этом вспоминают, когда уже оказываются там.

– Представители системы на практике сталкиваются с тюремной реальностью?

– Два случая. Следователь СК не дает свиданий и звонков человеку, помещенному в СИЗО, чтобы тот был в полной изоляции. А потом арестовывают этого следователя и он говорит, что мне тоже не дали никакого свидания точно так же, как и я когда-то не давал. Это закон кармы.

Другой следователь СК противился тому, чтобы больного человека освободили из СИЗО по болезни. Когда этот следователь оказался в изоляторе и у него обнаружили заболевание, которое препятствует содержанию под стражей. Его так же долго не выпускали, он возмущался «Какое безобразие, как же можно, я же больной, со мной что-то случится!» Но вы точно так же делали по отношению к другим. А наша задача правозащитников защищать и тех, к кому они так отнеслись и потом их самих. Мы не сказали следователю, что маховик системы проехал и по вам, разбирайтесь сами – нет. Мы и ему пытались помочь. Всем помогаем, – заключила Ева Меркачева.