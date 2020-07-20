МВД объяснило, почему его сервисы не работают – серверную затопило

Информационные ресурсы Министерства внутренних дел не работают и до конца дня едва ли заработают из-за «коммунальной аварии в серверных помещениях», сообщает пресс-служба силового ведомства. Как следует из их заявления, серверы «залило водой».

В связи с тем, что сервисы, в частности, данные Госавтоинспекции, недоступны, а их починка занимает больше времени, чем планировалось ранее, 19 декабря госуслуги структур МВД будут недоступны. Поэтому 20 декабря все регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции будут работать как для электронных, так и для личных обращений.

«Восстановительные мероприятия продолжаются, — говорится в заявлении ведомства. — Ориентировочное время завершения работ – вечер 19 декабря. (...) МВД России приносит извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами».