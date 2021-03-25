«А Путина не гнетут бедность, пенсионная реформа, обнуление и оптимизированная медицина?»

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что смертность от коронавируса высокая, и это трагедия, которая гнетет и Владимира Путина, и всех, кто работает в правительственном штабе по борьбе с инфекцией.

«Смертность – это, наверное, то, что больше всего гнетет и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе. Смертность действительно высокая, это трагедия», - сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1», отвечая на вопрос о реакции главы государства на информацию о том, что число смертей от COVID-19 в России превысило тысячу человек в сутки.

Понятно, что реакция как на этот фильм, так и на эту фразу в частности, получилась в соцсетях довольно бурной.

«Ну, как же переживает бедный, нищета его гнетёт, смертность гнетёт и всё это процветает при его правлении, но ничего поделать не может. Надо Поповой и Скворцовой очередные медали и премии вручить! Может, поможет», - предлагает читатель.

«Тем временем в аквадискотеке.

«О России думаете, Владимир Владимирович?»

«Да, а как же о ней не думать, Дмитрий Сергеевич», - иронично написал россиянин.

«А оптимизированная медицина его не гнетет?» - уточнил медик.

«А пенсионная реформа? А изменения в Конституции? А обнуление? А бедность населения? А постоянная ложь его не гнетут?» - добавил пенсионер.

«Всю ночь не спит, гнетется. Зуб даю», - сказал Песков», - перефразировал слова президента москвич.

«Ну, да, здравоохранение развалено, а теперь гнетущие чувства...» - в шоке еще один врач.

«Его смертность только от ковида гнетёт?» - на всякий случай задал вопрос в пустоту студент.

«А Путина «не гнетет» когда QR-кодами без ножа режут живых людей, которые хотят жить свободными людьми, а не чьими-то рабами с ненужной бумажкой и электронной меткой?» - звучит напоследок еще и риторический вопрос.