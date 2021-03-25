Новосибирск запрягает. Столичная «Тройка» добралась и туда

В тестовом режиме московская транспортная карта «Тройка» начала работать на одном из наземных маршрутов Новосибирска, сообщил глава Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов. Её пока задействовали лишь в 15 транспортных средствах.

В регион уже направили 450 карт, браслетов, жетонов и брелоков, подключенных к платежной системе, а до конца месяца планируется направить ещё три тысячи.

После пилотного прогона городские власти примут решение о возможном распространении «Тройки» на весь транспорт города, включая железнодорожный.

«По итогам пилотного запуска совместно с руководством региона будет принято решение о масштабировании проекта на весь наземный транспорт, а также подключение метро и железнодорожного сообщения», — передает слова Ликсутова «Интерфакс».

Напомним, что «Тройку» уже применяют в ряде регионов страны.