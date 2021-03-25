Госдуму просят запретить онлайн-магазинам писать: «Остался один товар»

Бизнес-ассоциация «Опора России» обратилась в профильный комитет Госдумы с просьбой внести корректировки в закон «О защите прав потребителей», добавив туда запрет маркетплейсам маркировать товары как «последние» и приписывать им прочие ограничения. В Союзе объясняют, что заканчивается товар лишь на их сайте, а у потребителя возникает мнение, что его нет больше нигде.

В качестве альтернативы предлагается обязать онлайн-площадки указывать, что товар последний не в целом, а только у них на сайте, говорится в письме вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова. Он настаивает, что в данном случае речь идет о намеренном введении покупателя в заблуждение — таким образом его стараются склонить к спонтанной покупке.

«Такая недобросовестная практика онлайн-платформ (владельцев агрегаторов) лишает потребителя возможности выбора товаров (работ, услуг) и наносит ущерб субъектам малого и среднего предпринимательства. Вместе с тем законодательство не предусматривает запретов на подобное манипулирование вниманием потребителя», — приводит выдержку их письма ТАСС.