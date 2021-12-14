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За 23 года в мордовской колонии умерло 70 пожизненно осуждённых. Почти всех хоронили в тюремной робе за счёт государства

Члены СПЧ и Комитета против пыток посетили ИК-1 в республике Мордовия

Фото: Global Look Press

Член Совета по правам человека Ева Меркачёва вместе с главой Комитета против пыток Игорем Каляпиным и другими общественниками инспектировали колонию для пожизненно осуждённых в Мордовии – ИК-1. Отчёт о визите был опубликован на сайте «Московского комсомольца».

Именно в этой колонии отбывает срок националист Никита Тихонов, осуждённый по делу об убийстве антифашистов журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. Тихонов жаловался лишь на то, что прогулки заключённым устраивают только пять дней в неделю. Среда и воскресенья уходят на банный день.

Правозащитники отмечают, что практически каждый третий пожизненно осуждённый в тюрьме – маньяк, совершивший преступление против половой неприкосновенности ребёнка. Чаще всего эти люди психически нездоровы.

В феврале 2021 года в колонии умер маньяк-педофил Игорь Иртышов, задержанный в 1994 году. Медики отмечали у него отклонения в психике ещё с детского возраста, а в колонии он вовсе выжил из ума: разговаривал с потусторонними силами, перестал узнавать людей и писал письма Деду Морозу.

Примерно 10%, приговорённых к пожизненному, считают себя невиновными. 70% уверены, что за их преступление можно было дать менее жёсткое наказание. Криминолог Данил Сергеев отмечает, что судьи почти всегда отказывают в УДО для таких преступников, поскольку не хотят брать на себя ответственность – вероятность повторного совершения преступления слишком велика.

Сергеев все же уверен, что в исключительных случаях это сделать возможно и привёл в пример историю 80-летнего заключённого из колонии в Соликамске, убившего во времена СССР таксиста из корыстных побуждений:

«Это уже дедушка под 80 лет, которой физически не может совершить никакого преступления. Дружелюбный, глуховатый. У него семья, родственники»

В Советском Союзе за убийство, совершенное из корыстных побуждений, давалась высшая мера наказания.

Сейчас в «Мордовской зоне» находятся 160 осуждённых. С 1998 года в колонии умерли около 70 человек. В единичных случаях за их телами приезжали родственники. Чаще покойников хоронили на местном кладбище за счёт государства в тюремной робе.

После инспектирования ИК правозащитники составили рекомендации по содержанию колонии, где попросили не применять наручники к заключённым, если отсутствуют основания для этого, особенно в период гололёда, не давать в качестве питания свинину заключенным-мусульманам, предоставить заключённым возможность купить юридическую литературу и почтовые марки. Также составлена рекомендация о проведении дератизации в камере, где были обнаружены крысиные норы.

Всего в России работают семь колоний для пожизненно осуждённых преступников. В них содержатся около двух тысяч человек.

Теги: #фсин

Рубрика: Общество

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