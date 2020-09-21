«Я сказал Деду Морозу: пожалуйста, спаси дедушку» – внук написал обвиняемому в госизмене профессору МФТИ

Адвокат Иван Павлов* опубликовал письмо, написанное шестилетним внуком ученого, профессора МФТИ, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского 69-летнего Валерия Голубкина, который арестован по обвинению в государственной измене. Защита заявляет, что Голубкина судят за передачу несекретных сведений в рамках работы над совместным с европейским институтом проекта МФТИ.

В письме, которое мальчик с трудом пишет по-детски корявым почерком, говорится следующее:

«Дедушка, я скучаю. Когда тебя отпустят? Я буду ждать ответ и напишу, когда ты напишешь мне письмо. У меня в школе будет праздник, мы не будем учиться, и у нас будет весело. Я сказал Деду Морозу: пожалуйста, спаси дедушку».

Валерий Голубкин находится в СИЗО «Лефортово» в Москве. Он «автор более 130 научных публикаций, книг, монографий, заслуженный профессор МФТИ, лауреат различных государственных премий и наград», имеет статус доктора технических наук, говорится в петиции с требованием освободить его, опубликованной на Change.org и собравшей уже 66 тысяч подписей. По обвинению в госизмене ему грозит до 20 лет лишения свободы.

*признан иноагентом в РФ