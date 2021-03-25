Московских школьников хотят отправить на каникулы с 27 декабря из-за пандемии

Департамент образования Москвы рекомендовал школам уйти на новогодние каникулы с 27 декабря по 9 января из-за коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент.

«Данная мера направлена на укрепление тенденции по снижению заболеваемости в городе», – пояснили в департаменте.

Там добавили, что конкретные решения будут принимать директора с учетом мнения управляющих советов школ. Вопрос о сроках департамент предложил вынести на рассмотрение советов.

Отмечается, что для начальных классов с 27 по 30 декабря в школах организуют дежурные группы, а детские сады и колледжи продолжат работать штатно.

Как напомнили в департаменте, продление осенних каникул помогло разорвать цепочки распространения COVID-19 среди школьников и с середины ноября количество классов на карантинах уменьшилось в разы по сравнению с октябрем.