От неизвестного заболевания в Южном Судане умерли почти 100 человек. Роспотребнадзор рассказал, ждать ли вспышку в РФ

В Роспотребнадзор рассказали, что следят за ситуацией с неизвестной болезнью в Южном Судане и риск ее появления в России практически отсутствует.

«Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Южном Судане. Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоз в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана (отсутствует прямое авиасообщение). Риск распространения предполагаемой болезни на территории Российской Федерации практически отсутствует. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, за последние недели на востоке Южного Судана 89 человек умерли от неизвестного заболеваниия. При этом число погибших от осложнений заболевания может быть намного выше. Большинство случаев заражения выявлено в регионе, который сильнее всего пострадал от наводнения 2021 года. Первоначальные предположения о том, что речь может идти о холере, не подтвердились в ходе проведенных исследований. ВОЗ направила в штат Джонглей группу быстрого реагирования, чтобы установить природу неизвестного заболевания. Экспертам ВОЗ придется добираться до районов эпицентра заболевания на вертолете, так как по суше они все еще недоступны.