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Рособрнадзор предложил сделать портфолио школьников альтернативой ЕГЭ

Это может произойти к 2030 году

Фото: Global Look Press

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что к 2030 году в России значительно вырастет роль портфолио для школьников и оно может стать альтернативой Единому госэкзамену. Об этом заявил в интервью «Российской газете».

«Все соревнования, где участвуют младшие школьники, никак вузами не засчитываются. Это демотивирует. Почему не создать объективную систему учета значимых достижений уже с 6 класса? И сделать это альтернативой ЕГЭ. Мы прорабатываем идею поступления в вуз по портфолио, когда все достижения – учебные и нет – суммированы в один "файл". Нам эта идея кажется перспективной», – сказал Музаев.

По его словам, школьники будут «копить» свои достижения с шестого класса и это станет для них мотивацией. Они будет «планомерно набирать баллы за волонтерство, занятия спортом, творчеством, словом, за достижения, которые потом дадут право поступать в высшие учебные заведения». 

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