«Роскосмос» пустил японцев полетать

Космотуристами стали японский миллиардер и его помощник. Их, вместе с космонавтом Александром Миусуркиным, доставила на орбиту ракета-носитель «Союз-2.1а», стартовавшая с Байконура. Туристы проведут на МКС 12 дней, будут выполнять челленджи от своих фанатов (японцам, отправляющимся в космос, соотечественники всегда оставляют массу наказов) и выкладывать их на YouTube.

Разумеется, японцы полетели в космос не за аригато. И даже не за домо аригато. Стоимость космотура в свое время составляла $20-40 млн. То есть, Рогозин должен быть доволен.