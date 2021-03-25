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Зеленский не исключил референдума на Донбассе, а Песков исключил арест Сокурова: новости к полуночи 10 декабря

Дайджест новостей к окончанию пятницы

Фото: Global Look Press

Владимир Зеленский

Речь режиссера Александра Сокурова на встрече Путина с СПЧ дошла до Рамзана Кадырова. Глава Чечни возмутился предложением Сокурова «отпустить» регионы, которые не хотят входить в состав РФ. Кадыров назвал режиссёра «продажной мордой», «базарной бабой» и прочими оскорбительными эпитетами. А также предложил проверить слова Сокурова на экстремизм. До этого в разговоре с журналистом «Собеседника» Сокуров высказывался, что боится последствий разговора в СПЧ.

Но на защиту Сокурова уже встал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который ранее тоже критиковал режиссёра за слова о Северном Кавказе. Песков заверил, что об аресте режиссёра не может идти речи:

«Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор»

, – цитирует пресс-секретаря «Говорит Москва»

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире канала «1+1» заявил, что не исключает возможности проведения референдума на территории Донбасса:

«Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. И тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни. Это (референдум) может быть относительно Донбасса, относительно Крыма»

, – цитирует Зеленского «Интерфакс». Беседа была посвящена результатам онлайн-встречи Владимира Путина с Джо Байденом.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что сегодняшний день коллективный иммунитет россиян к коронавирусу составляет 55,7%. Всего первый укол вакциной от ковида сделали 74,2 миллиона человек. В шести регионах этот показатель выше 72%: Москва, Подмосковье, Петербург, Тыва, Карелия и Чукотка.

Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на основателя агентства Bellingcat (признан Минюстом РФ иноагентом) Эллиота Хиггинса. Иск зарегистрирован в Лондоне. Пригожин обвиняет Хиггинса в публикации на своей странице в Твиттере записей о связях предпринимателя с ЧВК «Вагнер»

Коротко о других новостях:

  • Начальник департамента дошкольного образования Чечни 21-летняя Хадижат Кадырова получила медаль «За заслуги перед Чеченской республикой». Указ о награждении подписал её папа Рамзан Кадыров.
  • 18-летний уроженец Саратовской области Владимир Нечаев уехал в Нидерланды после предъявления обвинения по «санитарному делу», передаёт Sota
  • Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов во время получения Нобелевской премии предложил создать Международный трибунал против пыток
  • Манижа учредила фонд помощи для мигранток, пострадавших от семейно-бытового насилия Silsila


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Рубрика: Общество

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