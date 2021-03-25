Базар фильтруй, Фемида. В судебных документах запретили мат

Комитет совета судей по этике принял решение о запрете на использование обсценной лексики во всех официальных документах суда. Об этом говорится на сайте совета. Это, по их мнению, плохо влияет на авторитет правосудия, однако, если избежать мата никак нельзя, его можно зацензурировать.

«Правовые и прикладные аспекты составления таких документов требуют особого внимания судьи, секретаря судебного заседания (использования пропусков в бранных словах или на их месте, замены части слов определенными символами и т. п.)», — объясняется в решении совета.

Там отмечают, что матерные слова и их распространение не только не соответствуют нравственным нормам общества, но и в отдельных случаях преследуются по закону, поэтому в судебных актах им не место.

Чаще всего мат используют не сами судьи — это происходит, когда к судебной документации подшивают другие документы или требуется дословная фиксация речи лица. Однако последнее, считают в совете, — явление довольно редкое.