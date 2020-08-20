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Российский диплом должен стать престижным для иностранцев

Как этого добиться, знает автор проекта «20 идей» предприниматель Дмитрий Давыдов

Фото: Global Look Press

Четыре года назад в небольшом старинном российском городке Переславле-Залесском (Ярославская обл.), что неподалёку от Москвы, закрылся вуз – Университет города Переславля им. А. К. Айламазяна. Этот институт работал в городе с 1992-го, был неразрывно связан с НИИ программных систем РАН, который был открыт в Переславле ещё в 1984-м академиком Евгением Велиховым. Вуз готовил специалистов по прикладной математике, информационным системам, IT-технологиям и прикладной информатике. Преподавателями были сотрудники Российской академии наук, на базе вуза работал центр подготовки и переподготовки программистов… Диплом вуза котировался высоко, здесь учились не только местные молодые люди, но и студенты из других стран и российских городов…

Вуз закрыли по причине долгов. Студенты последнего набора продолжили обучение в Финансовой академии при президенте РФ по удалённой программе, получив в итоге дипломы уже этого престижного вуза.

Таких историй по стране можно насчитать множество.

Предприниматель Дмитрий Давыдов уверен, что аналогичным вузам надо не мешать, а наоборот помогать. Более того – открывать новые: не только российские, но и привлекать иностранные вузы к открытию своих филиалов в России. Большим подспорьем могло бы стать освобождение от налогов.

– Предлагаю ввести в России сроком на 30 лет налоговые льготы для российских и иностранных вузов, открывающихся в специально выделенных для этого «студенческих городах», а именно установить налоговые ставки практически равные нулю на все виды налогов, связанных с образовательной деятельностью данных вузов (в том числе освободить от уплаты налогов на имущество и землю, чтобы у собственников вузов не было сдерживающего фактора строить просторные и комфортабельные образовательные и спортивные сооружения), а также сделать нулевые ставки на заработную плату и доходы академического и административного персонала данных учебных заведений – говорит Давыдов.

Чтобы за дипломом ехали в Россию

Предприниматель, впрочем, уверен: планы должны быть максимально амбициозными – не только организовать как можно больше учебных заведений по стране, но и привлечь в них иностранных студентов.

В 2013-м в нашей стране училось всего лишь 3% от общего количества иностранных студентов. Между тем, как в США таких было 19%, в Великобритании – 10%, во Франции, Германии, Австралии – по 6%.

– Основным условием для освобождения от уплаты налогов надо рассматривать оборот, полученный от обучения иностранных студентов, – уточняет свои предложения по налоговым льготам для вузов предприниматель.

При этом ставку он делает именно на вузы в небольших городках, а не в крупных мегаполисах, где уже сложились серьёзные образовательные кластеры.

Ещё один непременный пункт: свои филиалы в этих местах должны открывать не только российские вузы, но и, повторим, иностранные. Последние могли бы перевести часть своих кадров в Россию и обеспечить тем самым лучшее соотношение цены и качества при получении высшего образования.

– Это и станет основополагающим фактором для привлечения студентов со всего мира, – уверен активист. – В первую очередь такое обучение в вузах, расположенных на территории России, будет интересно для студентов из Восточной Европы, СНГ, Индии, Китая, стран Ближнего Востока и Африки. Позднее, когда данный рынок образования в России будет сформирован, подтянутся и вузы первой величины (так называемые топ-вузы), которые привлекут к себе дополнительное внимание студентов из Англии, Западной Европы, ОАЭ, США, Южной Кореи и Японии, а также детей российской элиты.

Кроме налоговых льгот, следует изменить миграционное законодательство, считает Давыдов. Сегодня иностранные студенты в России получают визу на 3 месяца, в дальнейшем студент должен продлевать её ежегодно всё время обучения. Кроме того, многие из них подрабатывают. Но иностранные студенты в России без специального разрешения имеют право работать только в вузе. Для других сфер занятости им требуется отдельное разрешение на работу.

Для сравнения: в США иностранный студент сразу получает визу на весь срок обучения. А в странах Евросоюза, выдавая студентам вид на жительство для получения высшего образования, автоматически выдают им и разрешение на работу. Это позволяет студентам не отвлекаться на бюрократические процедуры и делает образование там более привлекательным для них.

Один плюс тянет за собой другой…

Простая, на первый взгляд, идея Дмитрия Давыдова способна стать локомотивом, который вытянет и экономику регионов, остро нуждающихся в потоке инвестиций, и сделает получение высшего образования в России престижным и конкурентным с мировым.

Плюс первый. Создание такие вузов остановит отток молодёжи в крупные мегаполисы. Кроме того, произойдёт переформатирование и увеличение конкурентоспособности текущих образовательных учреждений, с учётом прихода ведущих вузов со всего мира. Не говоря уже о притоке дополнительного квалифицированного академического персонала, а также о создании новых рабочих мест из местных кадров в образовательной среде. Ну и наконец российские студенты получат возможность обучаться в новых учебных заведениях, в том числе в филиалах топ вузов, не покидая Россию.

Плюс второй. Рост предпринимательской активности в сопутствующих сферах бизнеса.

– Открытие новых вузов потребует создания соответствующей инфраструктуры. Очевидно, что её формирование потребует привлечения подрядных и снабжающих организаций. – отмечает Дмитрий Давыдов, предлагая для ускорения и удешевления процесса полностью освободить от всех налогов и сборов доходы данных организаций на период строительства новых вузов и введения в эксплуатацию соответствующей инфраструктуры, а также отменить таможенные платежи и сборы на поставляемое оборудование в течение всего периода льготного налогообложения.

Таким образом, произойдёт цепная реакция. Другими словами, открывая новый вуз в регионе, где есть нехватка инвестиций, можно ожидать, что там проявится не только новое учебное заведение, но и новые книжные магазины, гостиницы, салоны мобильной связи, кинотеатры, ночные клубы, кафе, киоски фаст-фуда, пиццерии, бары, аппараты пополнения счетов, активируется сфера сдачи в аренду недвижимости… Одновременно с появлением студенческого городка в регионе произойдёт развитие транспортной сферы, рынок медицинского страхования и частных охранных структур.

Плюс третий. Имидж России «из первых рук». Родные и близкие студентов, навещая их здесь, увидят страну своими глазами, и вернувшись домой, будут рассказывать о России. В частности, в перспективе, это даст приток туристов. А сами студенты, соприкоснувшись с русской культурой и изучив русский язык и литературу, вернувшись на родину после окончания вуза, надолго сохранят дружеское и лояльное отношение к России.

– Благодаря данным предложениям, государство, кроме всего прочего, – добавляет список плюсов Дмитрий Давыдов, – получит дополнительные налоговые поступления от других сфер бизнеса, активизировавших свою деятельность благодаря появлению иностранных студентов, а также дополнительные рабочие места (ввиду увеличения спроса). Кроме того, компании, осуществляющие бизнес в России, получат возможность выбора самых талантливых выпускников новых вузов. Не исключено, что и сами выпускники в будущем решат заняться бизнесом прямо или косвенно связанным с Россией.

Таким образом, благодаря предложениям Дмитрия Давыдова, в России в кратчайшие сроки реально создать образовательную среду, которая станет одной из самых привлекательных и конкурентных в мире, и при этом сможет зарабатывать на образовательных процессах. Предприниматель рассчитывает на законодательную поддержку инициативы со стороны государства, так как без этого реализовать её не получится.

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