В Роспотребнадзоре назвали основные симптомы при штамме омикрон

Эксперт НИИ Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова Руженцова назвала слабость, температуру, головную боль, кашель и снижение аппетита главными симптомами нового штамма коронавируса омикрона, передает РИА Новости.

«В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель», – сказала доктор медицинских наук.

По ее словам, такие симптомы могут сопровождаться типичными для ковида поражениями легких и других органов.

Руженцова подчеркнула, что особенности этого варианта коронавируса пока мало изучены, но скоро данных должно стать больше.

Ранее сообщалось, что у 15% заразившихся омикрон-штаммом COVID-19 детей может возникнуть сыпь.