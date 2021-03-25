Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 7:35

В Роспотребнадзоре назвали основные симптомы при штамме омикрон

Врачи подчеркивают, что особенности этого варианта коронавируса пока мало изучены

photo
Фото: @Pixabay

Эксперт НИИ Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова Руженцова назвала слабость, температуру, головную боль, кашель и снижение аппетита главными симптомами нового штамма коронавируса омикрона, передает РИА Новости. 

«В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель», – сказала доктор медицинских наук.

По ее словам, такие симптомы могут сопровождаться типичными для ковида поражениями легких и других органов. 

Руженцова подчеркнула, что особенности этого варианта коронавируса пока мало изучены, но скоро данных должно стать больше.

Ранее сообщалось, что у 15% заразившихся омикрон-штаммом COVID-19 детей может возникнуть сыпь. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Здоровье 4 дня назад

Лео Бокерия: «Надо чтобы пациент и врач могли найти друг друга»

Общество 7 часов назад

Иск Навального к колонии, ботофермы и бан Шукшиной: новости к полуночи 8 декабря

Политика 8 часов назад

Генпрокурор призывает оставить во власти только людей с «кристально чистой репутацией»

Общество 9 часов назад

Пересчитать всех и вся! Неизвестная история переписей населения в России

Политика 9 часов назад

Мизулина-младшая нашла «ботофермы», созданные к выборам президента в 2024 году, но боится их спугнуть

Общество 10 часов назад

Создатель Gulagu.net о присвоении звания главе Иркутского ГУФСИН: «Путин лично расписался в одобрении садизма»

Общество 12 часов назад

ОНК: Убивший в МФЦ двух человек пришел в учреждение за паспортом

Общество 13 часов назад

«МММ государственного масштаба»: в сети оценили законопроект по продлению заморозки накопительной части пенсий

Общество 13 часов назад

«Подтёрлись 25-й статьей Конституции…»: в сети оценили закон о повышении полномочий полиции

Общество 13 часов назад

«Оказывается, в подорожании гречки в «Шестёрочке» виновата Америка»: в сети высмеяли заявление Путина о росте цен

Общество 14 часов назад

«Скоро за отсутствие маски начнут расстреливать без суда и следствия»: в сети оценили решение Верховного суда о штрафе магазину за «безмасочного» продавца

Общество 14 часов назад

«Жена отдала его в санаторий, где он валялся, никому не нужный»: мать тяжелобольного боксёра Дениса Бойцова рассказала о его лечении

Политика 14 часов назад

Путин предложил Меркель остаться друзьями

Общество 15 часов назад

«Штрафовать по фото за отсутствие маски - незаконно!». Юристы подсказали доводы, которые помогут не стать жертвой камер видеонаблюдения

Общество 15 часов назад

Титктокера приговорили к 2 годам 8 месяцам колонии за кинутый снежок в машину ФСБ

Общество 15 часов назад

Диагноз: рак. Александр Беляев лишился желудка, а потом написал об этом книгу и стал выступать в театре

Политика 16 часов назад

«Мы здесь тоже беспокоимся»: Вашингтон встревожен тем, что Путин якобы стремится воссоздать СССР

Общество 16 часов назад

На ПАО «Тольяттиазот» произошло историческое событие

Политика 16 часов назад

Пресс-конференция Путина 23 декабря: каких вопросов боится Кремль

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика