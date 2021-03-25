В Роспотребнадзоре назвали основные симптомы при штамме омикрон
Врачи подчеркивают, что особенности этого варианта коронавируса пока мало изучены
Эксперт НИИ Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова Руженцова назвала слабость, температуру, головную боль, кашель и снижение аппетита главными симптомами нового штамма коронавируса омикрона, передает РИА Новости.
«В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель», – сказала доктор медицинских наук.
По ее словам, такие симптомы могут сопровождаться типичными для ковида поражениями легких и других органов.
Руженцова подчеркнула, что особенности этого варианта коронавируса пока мало изучены, но скоро данных должно стать больше.
Ранее сообщалось, что у 15% заразившихся омикрон-штаммом COVID-19 детей может возникнуть сыпь.