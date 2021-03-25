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QR-коды к утюгу или курице: в Роспотребнадзоре рассказали, как россияне проходят в ТЦ

Вход по таким QR-кодам фиксировали несколько раз

Фото: Global Look Press

В Ростовской области люди попадают в торговые центры с помощью QR-кода от утюга, стиральной машины и курицы. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев, передает «Интерфакс».

«Мы видим формальное отношение охранников и других уполномоченных лиц при проверке у граждан QR-кодов. Неоднократно фиксировали проход граждан по QR-коду, относящемуся к утюгу, стиральной машинке или курице», – заявил он. 

По мнению Ковалева, введенные в области коронавирусные ограничения помогают удерживать баланс и сдержать рост заболеваемости.

Как отмечается, в Ростовской области QR-коды необходимы, чтобы попасть в торговые центры, общепиты, спортивные и культурные учреждения, а также в парикмахерские, салоны красоты, бани, букмекерские конторы и ЗАГСы.

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