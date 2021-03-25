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Адвокат Князев объяснил, почему статья о жестком обращении с животными не работает

Добиться максимального наказания за преступление по 245-й удается только с помощью общественного резонанса

Фото: ВКонтакте / Кота Кузю не вернуть, но их накажем...

Кота Кузю из Северодвинска замучила семейная пара-садистов

Зоозащитники из Северодвинска продолжают сбор подписей под петиций за максимальное наказание для убийц кота Кузи, реальное лишение свободы на 5 лет. Единственная надежда - на общественный резонанс. По 245-й статье редко дают по максимуму, только есть отягчающие обстоятельства, например, судимость в прошлом.

– Дела о жестоком обращении с животными трудны в доказывании, – согласен адвокат Андрей Князев. – Статья неплохая, но полиция обращает внимание, только когда информация попадает в интернет.

А почему такая судебная практика? Так у нас и за убийство людей немного дают, только недавно стали лишать свободы за убийство при вождении автомобиля в нетрезвом виде. Статья о жестоком обращении с животными не может существовать отдельно от остального законодательства. Когда у нас будут давать по 30 лет за убийство человека, может, и за кошек и собак будут давать по 3–5 лет, а пока у нас и жизнь человека не ценится.

В этом плане мы, конечно, сильно отстаём от других стран. 

Рубрика: Общество

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