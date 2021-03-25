Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:19

В России выявлено 30 752 заболевших коронавирусом за сутки

За все время пандемии в стране выявлено 9 895 597 заразившихся

Фото: Global Look Press

За последние сутки в России зафиксировано 1 179 смертей из-за коронавируса, полностью выздоровели еще 36 976 человек, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием. 

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (3004), Санкт-Петербурге (2209), Московской области (1854), Красноярском крае (766), Самарской области (752) и Воронежской области (701). 

За все время пандемии в стране выявлено 9 895 597 случаев коронавируса, зафиксировано 284 823 летальных исхода, выздоровели 8 602 067 человек.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Здоровье 4 дня назад

Лео Бокерия: «Надо чтобы пациент и врач могли найти друг друга»

Общество 11 минут назад

«Штрафовать за отсутствие маски по фото - незаконно!». Юристы подсказали доводы, которые помогут не стать жертвой камер видеонаблюдения

Общество 12 минут назад

Титктокера приговорили к 2 годам 8 месяцам колонии за кинутый снежок в машину ФСБ

Общество 50 минут назад

Диагноз: рак. Александр Беляев лишился желудка, а потом написал об этом книгу и стал выступать в театре

Политика 1 час назад

«Мы здесь тоже беспокоимся»: Вашингтон встревожен тем, что Путин якобы стремится воссоздать СССР

Общество 1 час назад

На ПАО «Тольяттиазот» произошло историческое событие

Политика 1 час назад

Пресс-конференция Путина 23 декабря: каких вопросов боится Кремль

Происшествия 1 час назад

У охранника МФЦ «Рязанский», который заслонил собой людей, не было оружия

Общество 2 часа назад

Смогут вскрывать авто и проникать в жилье: в России значительно расширили полномочия полиции

Общество 3 часа назад

Россиян без масок разрешили штрафовать по фото и видеозаписям

Общество 3 часа назад

Не все елки одинаково полезны. Новосибирские специалисты защищают деревья от вандалов

Политика 3 часа назад

В Германии избрали нового канцлера

Общество 4 часа назад

СК опубликовал видео допроса стрелка из московского МФЦ, он признал вину

Общество 4 часа назад

«Вообще-то целого главу ФСИН сняли». Собчак раскритиковала Дудя за фильм о пытках

Происшествия 5 часов назад

Полицейские применили табельное оружие для остановки ВАЗа. Видео

Общество 5 часов назад

Депутаты Госдумы предложили альтернативу введения QR-кодов

Общество 5 часов назад

Донор спас четыре детские жизни. Он пожертвовал свои свои почки, сердце и печень для пересадки

Общество 6 часов назад

Врач назвал необычный симптом, возникающий у детей при омикрон-штамме коронавируса

Общество 6 часов назад

Ученые показали первый снимок омикрон-штамма COVID-19

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика