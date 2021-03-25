В России выявлено 30 752 заболевших коронавирусом за сутки

За последние сутки в России зафиксировано 1 179 смертей из-за коронавируса, полностью выздоровели еще 36 976 человек, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (3004), Санкт-Петербурге (2209), Московской области (1854), Красноярском крае (766), Самарской области (752) и Воронежской области (701).

За все время пандемии в стране выявлено 9 895 597 случаев коронавируса, зафиксировано 284 823 летальных исхода, выздоровели 8 602 067 человек.