Противникам QR-кодов пришлось переодеваться в Верховном суде Татарстана. Они облачились в лагерные робы

Группа жителей Республики Татарстан, решивших оспорить введение QR-кодов в Верховном суде региона, пришли на заседание в полосатых робах, передает корреспондент «Интерфакса» из зала суда. Председательствующий судья такой перформанс не оценил и удалил их.

«Она полосатая, потому что я ощущаю себя как в концлагере», — объяснил один из истцов в зале суда. В итоге судья постановил, что либо активисты снимают «эти карнавальные костюмы» и одеваются в обычную одежду, либо они не будут допущены на заседание.

В Татарстане QR-коды о вакцинации от коронавируса необходимы для посещения общественного транспорта, спортзалов, торговых центров, театров, кино, заведений общепита и других мест.

Напомним, что ранее подобную робу с QR-кодом уже использовал депутат законодательного собрания Саратовской области Николай Бондаренко из КПРФ, который также активно критикует систему QR-кодов.