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Когда очистят город? Петербуржцы ждут спецтехнику и стучатся в Смольный

Улицы утопают в снегу, соцсети негодуют, а власти отчитываются о проделанной работе

Фото: nevnov.ru

Санкт-Петербург завалило снегом. Коммунальные службы не справляются. Автомобили встали в пробках, а жители города с трудом пробираются по обледенелым дорожкам.

«Куда подевалась снегоуборочная техника?», – недоумевают граждане. 7 декабря к восьми часам утра в городе и пригороде работало всего лишь 186 единиц техники, – сообщает источник изданию ФАН. Петербуржцы жалуются в Смольный на гололедицу и заторы на дорогах, но губернатор Александр Беглов видимо не в состоянии решить проблему.

А вот так в Петербурге выглядят дворы. Фото предоставлено изданием Невские Новости.

Фото: nevnov.ru

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга в ответ на жалобы горожан просит их потерпеть. А власти города уже отчитались о проделанной работе по очистке улиц. Петербуржцы в ярости от такой наглости и в соцсетях резко критикуют власть.

«На Беглова надо дело тоже завести, а то стрелочник людей обвиняет в том, что снег не убирают!!! И штраф ему в миллион будьте добры. а то решать проблемы не умеет, а когда ему всю правду в лицо, он тебя в чёрный список добавляет. горе губернатор...», – негодует Евгений

 «Зима только началась, а деньги за уборку снега уже по карманам распихали!!!! НЕуважаемые чиновники, берите лопаты и снег убирать ДРУЖНО. Нечего жопы в кабинетах отъедать», – призывает Екатерина.

 «Мало того, ещё и открытый лёд ничем не посыпают, от слова совсем» – обижается Владимир

 «Ну другого рычага давления на власть и службы просто нет, потому и приходится катать тысячи жалоб на них. Хочется ещё одну на Беглова накатать, чтоб он наконец-то взялся за ум и начал работать, а не сидеть сложа руки» – пишет Рустам.

Фото: nevnov.ru
Фото: nevnov.ru
Фото: nevnov.ru
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