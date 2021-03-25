Когда очистят город? Петербуржцы ждут спецтехнику и стучатся в Смольный
Улицы утопают в снегу, соцсети негодуют, а власти отчитываются о проделанной работе
Санкт-Петербург завалило снегом. Коммунальные службы не справляются. Автомобили встали в пробках, а жители города с трудом пробираются по обледенелым дорожкам.
«Куда подевалась снегоуборочная техника?», – недоумевают граждане. 7 декабря к восьми часам утра в городе и пригороде работало всего лишь 186 единиц техники, – сообщает источник изданию ФАН. Петербуржцы жалуются в Смольный на гололедицу и заторы на дорогах, но губернатор Александр Беглов видимо не в состоянии решить проблему.
А вот так в Петербурге выглядят дворы. Фото предоставлено изданием Невские Новости.
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга в ответ на жалобы горожан просит их потерпеть. А власти города уже отчитались о проделанной работе по очистке улиц. Петербуржцы в ярости от такой наглости и в соцсетях резко критикуют власть.
«На Беглова надо дело тоже завести, а то стрелочник людей обвиняет в том, что снег не убирают!!! И штраф ему в миллион будьте добры. а то решать проблемы не умеет, а когда ему всю правду в лицо, он тебя в чёрный список добавляет. горе губернатор...», – негодует Евгений
«Зима только началась, а деньги за уборку снега уже по карманам распихали!!!! НЕуважаемые чиновники, берите лопаты и снег убирать ДРУЖНО. Нечего жопы в кабинетах отъедать», – призывает Екатерина.
«Мало того, ещё и открытый лёд ничем не посыпают, от слова совсем» – обижается Владимир
«Ну другого рычага давления на власть и службы просто нет, потому и приходится катать тысячи жалоб на них. Хочется ещё одну на Беглова накатать, чтоб он наконец-то взялся за ум и начал работать, а не сидеть сложа руки» – пишет Рустам.