Когда очистят город? Петербуржцы ждут спецтехнику и стучатся в Смольный

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга в ответ на жалобы горожан просит их потерпеть. А власти города уже отчитались о проделанной работе по очистке улиц. Петербуржцы в ярости от такой наглости и в соцсетях резко критикуют власть.

«На Беглова надо дело тоже завести, а то стрелочник людей обвиняет в том, что снег не убирают!!! И штраф ему в миллион будьте добры. а то решать проблемы не умеет, а когда ему всю правду в лицо, он тебя в чёрный список добавляет. горе губернатор...», – негодует Евгений

«Зима только началась, а деньги за уборку снега уже по карманам распихали!!!! НЕуважаемые чиновники, берите лопаты и снег убирать ДРУЖНО. Нечего жопы в кабинетах отъедать», – призывает Екатерина.

«Мало того, ещё и открытый лёд ничем не посыпают, от слова совсем» – обижается Владимир

«Ну другого рычага давления на власть и службы просто нет, потому и приходится катать тысячи жалоб на них. Хочется ещё одну на Беглова накатать, чтоб он наконец-то взялся за ум и начал работать, а не сидеть сложа руки» – пишет Рустам.