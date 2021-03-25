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Депутат-единоросс предложил урегулировать работу Вечных огней в России

Хинштейн предложил установить критерий, что такое Вечный огонь, его перечень и что он не должен никогда гаснуть

Фото: Global Look Press

Депутат Госдумы и и заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн предложил законодательно урегулировать постоянную работу Вечных огней в России, передает ТАСС

«Хочу также вынести на обсуждение еще одну проблему, которую, полагаю, следует решать законодательно, а именно вопрос функционирования Вечных огней. У нас сегодня на территории страны присутствует практически в каждом городе Вечный огонь, но порядок его работы никак не определен», – отметил депутат. 

По его словам, он обсудил это с руководством «Газпрома» и там поддержали идею о том, что необходимо установить критерий, что такое Вечный огонь, и составить соответствующий перечень. В руководстве компании также согласились с тем, что Вечные огни не могут ни при каких обстоятельствах гаснуть. 

«Логика такая же, как поддержание постоянного энергообеспечения социально значимых объектов – школ или роддомов», – добавил он. 

В октябре глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин обвинил бомжа, сушившего носки на Вечном огне, в реабилитации нацизма. 

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