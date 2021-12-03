Россиян ждёт дефицит пива осенью 2022 года

Крупнейшие производители пива предупредили о коллапсе после введения в России обязательной маркировки пива с сентября 2022 года. Новое требование может привести к полной остановке производства, сбоям поставок, повышению цен и росту нелегального рынка, сообщает РБК.

Как рассказал представитель Ассоциации производителей пива, из-за реализация проекта по введению маркировки пива с 1 сентября могут начаться сбои в поставках разливного пива в точки общепита, а в конце года ситуация может распространиться на другие сегменты. Новое требование также может привести к росту цен и впоследствии к увеличению нелегального рынка.

В ассоциации пояснили, что проблема заключается в том, что за оставшиеся девять месяцев поставщики специализированного оборудования для внедрения маркировки не смогут удовлетворить потребности российского рынка, много времени потребуется на установку и тестирование оборудования пивоварами.

Пивовары считают, что для внедрения проекта маркировки необходим значительно более длительный период.

По словам директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораза Дурдыева, сроки внедрения маркировки следует сдвигать на несколько лет. В противном случае внедрение маркировки приведет к полной остановке производств, налоговым и финансовым потерям и потерям рабочих мест, а потребителей ждет дефицит «любимой продукции на полках».

Ранее Минпромторг подготовил проект о сроках обязательной маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Согласно нему, маркировка пива в специализированной упаковке будет введена с 1 сентября 2022 года, а маркировка для напитков в других видах упаковки – с 1 декабря 2022 года.