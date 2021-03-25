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На шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек, не работали аппараты с кислородом

Большинство «самоспасателей» на шахте были неисправны, также там выдавали некорректные датчики для замера уровня метана

Фото: Global Look Press

Работавший в день аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где 25 ноября произошло ЧП и погиб 51 человек, дизелист Юрий Суворов рассказал, что из 15 портативных дыхательных аппаратов с кислородом (самоспасателей), которые выдавались горнякам на случай ЧП, работал только один. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Дождь» (признан в России иноагентом). 

По словам Суворова, в момент аварии он был недалеко от входа в шахту и пытался помочь вышедшему из шахты рабочему.

«С и надшахтного выходит [человек], я не знаю, слесарем он по-моему [работает], говорит: "Пацаны, там вообще темень, дышать нечем“. Давай спасатели вскрывать, один вскрыли, второй, третий, ни один спасатель не работает. Мы штук 15 наверно вскрыли, вот из этих 15 спасателей один только рабочий был», – рассказал Суворов.

Он также добавил, что для разных этажей шахты использовались разные датчики для замера уровня метана, которые были заклеены скотчем и показывали неточный уровень концентрации метана.

«Я понять не могу, в прибор смотрю, у меня 0,4% на приборе. Ну такого быть не может! Дизель верещит, фонарик моргает, то есть сигнализирует о наличии метана. А в приборе 0,4%. Беру проволоку, расколупал бумажки, чем заклеивали прибор… Буквально минуты за полторы, даже меньше, за минуту – сразу циферки побежали, 2,5%», – отметил он.

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