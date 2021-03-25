После трагедии в «Листвяжной» ответственность владельцев шахт усилят
Ранее президент РФ дал поручения о разработке предложений, ужесточающих ответственность при несоблюдении безопасности
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предложил существенно усилить ответственность владельцев предприятий горнорудной отрасли, за нарушение безопасности, передает РИА Новости.
«Необходимо совместно с правительством проанализировать все нормы, которые касаются промышленной безопасности и соблюдения условий труда. Думаю, по итогам этой работы ответственность, в том числе для менеджмента и собственников промышленных предприятий, в частности, в горнорудной отрасли, будет существенно усилена», – заявил он.
Ранее Владимир Путин дал поручения о разработке предложений, ужесточающих ответственность при несоблюдении безопасности на шахтах.