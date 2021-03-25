После трагедии в «Листвяжной» ответственность владельцев шахт усилят

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предложил существенно усилить ответственность владельцев предприятий горнорудной отрасли, за нарушение безопасности, передает РИА Новости.

«Необходимо совместно с правительством проанализировать все нормы, которые касаются промышленной безопасности и соблюдения условий труда. Думаю, по итогам этой работы ответственность, в том числе для менеджмента и собственников промышленных предприятий, в частности, в горнорудной отрасли, будет существенно усилена», – заявил он.

Ранее Владимир Путин дал поручения о разработке предложений, ужесточающих ответственность при несоблюдении безопасности на шахтах.