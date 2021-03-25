Новые иноагенты: 4 журналиста и НКО по защите призывников

Вечером 3 декабря в реестре СМИ-иноагентов Минюст опубликовал четыре новых имени. Иностранными агентами признали журналистов Григорьеву Алину, Григорьева Андрея, Гималову Регину и Хисамову Регину.

Все корреспонденты связаны с признанным иногаентом изданием «Радио Свобода» и дочерними редакциями, часть из которых тоже имеют статус СМИ – иностранного агента.

Также пополнился список НКО – иностранных агентов. В реестр внесли организацию «Гражданин.Армия.Право», которая занимается защитой прав военнообязанных – как срочных служащих, так и профессиональных военных. Также организация защищает интересы молодых призывников, поступающих на альтернативную гражданскую службу.