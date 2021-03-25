Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 22:46

Новые иноагенты: 4 журналиста и НКО по защите призывников

Реестр иноагентов пополнился на пять пунктов

Фото: Global Look Press

Вечером 3 декабря в реестре СМИ-иноагентов Минюст опубликовал четыре новых имени. Иностранными агентами признали журналистов Григорьеву Алину, Григорьева Андрея, Гималову Регину и Хисамову Регину.

Все корреспонденты связаны с признанным иногаентом изданием «Радио Свобода» и дочерними редакциями, часть из которых тоже имеют статус СМИ – иностранного агента.

Также пополнился список НКО – иностранных агентов. В реестр внесли организацию «Гражданин.Армия.Право», которая занимается защитой прав военнообязанных – как срочных служащих, так и профессиональных военных. Также организация защищает интересы молодых призывников, поступающих на альтернативную гражданскую службу.

Теги: #Иноагенты

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Максим Леонидов: «Наша власть всё откровеннее высказывает свою позицию к инакомыслию»

Общество 4 минуты назад

VK - значит Владимир Кириенко. Что известно о новом главе компании, назначению которого так обрадовались боты

Политика 1 час назад

Отложенная принципиальность: приезд Лукашенко в Крым могут перенести на новогодние праздники

Общество 1 час назад

«Пора учреждать РосQRКОДконтроль»: в сети отреагировали на изменение Минтрансом позиции по QR-кодам

Общество 1 час назад

«Наконец-то признались, что Земля – плоская!» В сети отреагировали на памятку для «единороссов», как отвечать антипрививочникам

Общество 2 часа назад

Роман Вильфанд: «Готовьтесь к морозам и снегопадам»

Общество 2 часа назад

О, омикрон: наши соотечественники - о том, что происходит в ЮАР, где впервые обнаружили новый штамм коронавируса

Политика 2 часа назад

Роман Юнеман о блокировке Tor: «Уничтожить анонимность в интернете вряд ли удастся — за ней стоит слишком большая коммерческая индустрия»

Происшествия 2 часа назад

На Кубани у активиста в администрации поселка не хотели принимать предложения по бюджету, но решили придушить

Политика 2 часа назад

Леонид Гозман: «На Госдеп пусть Лавров обижается»

Политика 2 часа назад

Индекс счастья Владимира Жириновского

Политика 4 часа назад

Сын Михаила Боярского возглавил отделение «Единой России» в Петербурге

Политика 4 часа назад

«Жизнь налаживается»: Лилия Чанышева написала жизнеутверждающее письмо из СИЗО «Печатники»

Общество 4 часа назад

Ангела Меркель простилась с должностью канцлера Германии под панк-рок композицию

Общество 5 часов назад

Вендинговая волна в мире и в России

Общество 5 часов назад

Ректору «Шанинки» Сергею Зуеву стало плохо во время суда

Общество 6 часов назад

Прокуратура потребовала ужесточить наказание Юрия Дмитриева до 15 лет колонии строгого режима

Общество 7 часов назад

После разноса Путина определили, сколько надо платить шахтерам

Политика 7 часов назад

Милонов, Дед Маразм и Снегурочка

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика