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Песков: на встречу с Путиным пригласят СМИ-иноагенты, но не все, так как их много

Ежегодная конференция с президентом состоится 23 декабря в Манеже

Фото: Дмитрий Мальтера

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина с журналистами, которая пройдет 23 декабря, будут приглашены СМИ, имеющие статус иноагента, передает ТАСС.

«Да, действительно. Не всех, конечно, их же много, иноагентов. Но основные СМИ, которые в том числе активно принимают участие в освещении президентской тематики, будут приглашены», – сказал он и добавил, что статус иноагента не является для СМИ запретом на работу в России.

Как сообщалось накануне, из-за коронавирусных ограничений на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина с журналистами установят лимит на количество представителей СМИ, и в Кремле сами будут выберать кого пригласить.

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