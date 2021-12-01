Суд признал митингом фото с флагами РФ и США на Красной площади

В Москве задержанный 21 ноября активист Московского городского отделения Партии народной свободы (ПАРНАС) Игорь Шатин был признана Тверским районным судом виновным в нарушении порядка проведения митинга. Он с ещё двумя мужчинами сделали групповое фото на Красной площади — у одного из них в руках был российский флаг, а у другого — американский.

Как пишет «ОВД-Инфо»*, суд приговорил г-на Шатина к штрафу в 10 тысяч рублей.

Мужчины были задержаны 21 ноября сотрудниками правоохранительных органов, когда сделали это фото. Их доставили в отделение и составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Это не арестная статья, однако она предусматривает и более суровое наказание — штраф в 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ.

Как сообщает пресс-служба ПАРНАСа, в рапорте полицейских говорится, что молодые люди выкрикивали лозунги против Владимира Путина, но на видеозаписях, которые суд к делу не приобщил, никаких лозунгов они не выкрикивали.

*«ОВД-Инфо» объявлено в России «иностранным агентом».