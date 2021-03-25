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«К началу мая все перейдем на счеты»: в сети иронично отреагировали на поручение Путина перейти на российский софт

Россияне уверены, что «руководителей госкомпаний и госкорпораций ускорить сможет только наказание в виде смертной казни»

Фото: Global Look Press

Владимир Путин поручил правительству до 1 мая ввести персональную ответственность руководителей госкомпаний и госкорпораций за переход на российский софт, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на установление персональной ответственности лиц, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний и иных организаций с государственным участием, за своевременную подготовку и реализацию планов по переходу указанных корпораций, компаний и организаций на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, а также установить целевые показатели, касающиеся доли использования отечественного программного обеспечения, включённого в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных», - говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения - 1 мая 2022 года.

В соцсетях по поводу этой новости высказались крайне иронично.

«Это что же теперь будет, кривое, сделанное на коленке, зато своё? Может им сначала сделать, чтобы руки росли, откуда надо. Сколько лет прошло, а свой Photoshop сделать не могут», - написал читатель.

«Персональную ответственность руководителей госкомпаний и госкорпораций… Это новый анекдот от Путина?» - вопрошает россиянин.

«К 1 мая следующего года все перейдём на счёты», - предрекает пенсионер.

«А на каких суперкомпьютерах и на каком софте будет разрабатываться новейшее вооружение? На калькуляторах? Так их тоже не в России делают!» - в шоке москвич.

«Вот если бы за уход от отечественного софта Путин смертную казнь ввёл, то процесс перехода на отечественное программное обеспечение пошёл бы в разы быстрее!» - уверен студент.

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