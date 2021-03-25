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Иммунолог рассказал, когда в России начнется пятая волна COVID из-за омикрон-штамма

По его словам, время до нового года должно пройти в режиме повышенной готовности

Фото: Pixabay

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков предупредил, что новая волна коронавируса в России может начаться во второй половине января. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

«Пятая волна должна была быть и без нового штамма. Но омикрон может дать всплеск в том случае, если у него, действительно настолько высокая заразность и не упала патогенность. Но пока данных, что она упала, нет. Рост заражения начнется не сразу. Пока мутация попадет в страну, первая фаза будет медленная, далее пока вирус накопится, пока распространится. Реально где-то во второй половине января мутация начнет сказываться», – рассказал Крючков.

По его словам, на изучение нового штамма российским ученым потребуется месяц. Ученый добавил, что на следующей неделе будет понятно, может ли новый штамм уходить от иммунитета и отметил, что время до нового года должно пройти в режиме повышенной готовности. 

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