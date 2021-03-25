Очередное увольнение Кашина, давление на Руслана Белого и переговоры с Моргенштерном: новости к полуночи 29 ноября

Олег Кашин на стриме в YouTube подтвердил, что редакция издания «Газета.ру» прекратила с ним работать по указу «сверху»:

«После второй публикации закончилось наше сотрудничество с “Газетой.ру”. Испытываю смешанные чувства: хочу об этом рассказать, но не хочу скандалить, потому что сама “Газета.ру” и её редакторы были на высоте и мы простились тепло».

Кашин отметил, что оба его текста, опубликованных на сайте были «беззубыми», но ревнителей режима не устроило само присутствие оппозиционного автора.

Комик Руслан Белый пожаловался, что стал нежелательным артистом. Его концерты в Петербурге и Калуге отменили, а также артист лишился возможности погостить в шоу «Вечерний Ургант». Предполагается, что власти прямо начали оказывать давление на несогласных юмористов, которые позволяют себе шутки о политике.

Неназываемые источники сообщили СМИ, что администрация президента якобы ведёт переговоры с командой Моргенштерна, чтобы тот повысил свою лояльность к власти и смог без опасений вернуться в Россию. Против него выступал уже сам Бастрыкин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эти слухи.

Ещё один рэпер получил протокол по статье о пропаганде наркотиков. OG Buda (настоящее имя – Григорий Ляхов) с лёгкой руки Екатерины Мизулиной из «Лиги безопасного интернета» ответит перед судом за треки «Бандит» и «Печеньки», пишет телеграм-канал «Осторожно, новости»





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