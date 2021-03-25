Грядки уходят в небо: за вертикальными фермами – будущее

А что в России?

И, к слову, все условия для развития данной сферы бизнеса в нашей стране есть. Более того, есть уже и опыт в создании такого рода сити-ферм.

Одна из самых успешных – новосибирская компания iFarm. Созданная в 2017-м, она начинала с 10 человек, 1 биовегетария в Новосибирске 40 м², небольшой экспериментальной вертикальной фермы, пяти культур… К 2020-му – это уже 93 человека в группе компаний, шоу-рум в Финляндии, офис в Нидерландах, вертикальная ферма в Иркутске, две очереди салатного завода в Москве, новая большая лаборатория для овощей, ягод и цветов в Новосибирске. Фирмой создана экономически выгодная технология промышленного выращивания земляники. На рынок выпущены малые модули выращивания зелени iFarm Cropper, которые установлены в супермаркетах «Азбука Вкуса», «Лента» и «Перекресток». Зелень, выращенная по технологиям iFarm, продается во всех федеральных торговых сетях России.

Более того, iFarm привлекла $4 млн инвестиций на развитие IT-платформы Growtune и агротехнологий. Количество технологических карт («рецептов») выращивания достигло 158. Фирмой получены 4 патента на оборудование.

Есть и другие достаточно успешные примеры. Например, фирма UrbaniEco продает китайское оборудование для сити-ферм государственным школам, вузам и колледжам в России. Подходящие для учебных классов сити-фермы стоят не очень дорого – несколько сотен тыс. руб., уверяет руководитель школы сити-фермерства UrbaniEco Татьяна Дубовская. И за год (с лета 2018-го по лето 2019-го) такими сити-фермами обустроили около 10 школ в Калининграде, Астрахани, Краснодаре и других городах России.

К слову, в конце 2019-го в столице открылась первая в Москве вертикальная ферма. Ее устроили в здании бывшей табачной фабрики на юге города.

– Это серьезное производство, которое в перспективе может обеспечить около 40% потребности москвичей в зеленых салатах, – сказал на открытии фермы мэр Москвы Сергей Собянин. – По мощности и по технологиям это самый крупный проект в мире.

Кроме того, с 2020-го в России разрешили использовать крыши жилых домов для озеленения. Не исключено, что и там будут устанавливать вертикальные фермы.

Впрочем, триумфальному шествию вертикальных фирм по стране мешает одно немаловажное препятствие: очень дорогое оборудование, а также недешевая электроэнергия, которой много требуется для выращивания зелени. В результате бизнес окупается не быстро, а потому в него трудно привлечь инвестиции, да и экологичная продукция сити-ферм в магазинах стоит дороже обычной.

– Поэтому мы предлагаем установить максимальные налоговые льготы для компаний, которые занимаются проектированием, изготовлением, установкой и обслуживанием оборудования и программного обеспечения для вертикальных ферм, – выдвигает законодательную инициативу Дмитрий Давыдов. – Опираясь на льготные налоговые условия, российские предприятия смогут быстро развиться как на внутреннем рынке, так и экспортировать свое оборудование и услуги за рубеж. Они начнут активно рекламировать преимущества технологии вертикальных ферм в России, что вызовет повышенный интерес среди предпринимателей, которые станут массово внедрять этот метод на практике.

Предприниматель надеется, что государственная власть поддержит данную законодательную инициативу и поможет сельскому хозяйству России совершить настоящий прорыв.

Елена Вишнякова.

Только цифры

Диксон Депомье утверждает: если бы каждый город на Земле производил 10% потребляемых продуктов внутри зданий, мы бы смогли вернуть лесу 880 тыс. кв. км пахотных земель. Для сравнения – в ходе лесных пожаров в Сибири в 2019-м пострадали от 30 до 55 тыс. кв. км.