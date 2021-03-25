Грядки уходят в небо: за вертикальными фермами – будущее
Внедрение этого инновационного метода ведения сельского хозяйства в России поможет сразу решить несколько насущных проблем отрасли, уверен автор проекта «20 идей» Дмитрий Давыдов
Свежая зелень, как со своего участка
На днях глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила небывалый рост продуктовой инфляции: он перевалил уже за двузначную цифру. Она сказала, что в числе причин этого явления – неурожай и нехватка сезонных мигрантов, задействованных в сельском хозяйстве.
– Создание вертикальных ферм в стране позволяет одновременно решить несколько насущных проблем сельскохозяйственного сектора, – уверен автор проекта "20 идей" Дмитрий Давыдов. – Этот вид выращивания растений исключает сезонность, круглый год обеспечивая работой персонал и свежей продукцией клиентов.
И это не единственные плюсы вертикальных ферм (их еще называют сити-фермы), подчеркивает активист.
– В отличие от классических теплиц, технология сити-ферм не требует огромных территорий, ферма может располагаться прямо в городских массивах; позволяет высаживать в 15-20 раз больше растений на одном квадратном метре; потребляет в 20-50 раз меньше воды; урожайность не зависит от свойств почвы и климатических условий местности; технология позволяет оптимизировать потребление энергии; отличается высокой урожайностью (до 16 раз в год); растения не нуждаются в обработке пестицидами; существенно сокращает расходы на рабочую силу, – перечисляет плюсы предприниматель.
Одно из главных достоинств – овощи и зелень поступают к потребителю, словно со своего участка: быстро (не дольше часа) и спелыми. В то время как традиционные способы предполагают сбор урожая не полной зрелости (он дозревает в дороге), порой длительную доставку и хранение, следовательно обработку химикатами.
С перспективой на будущее
Цель сити-ферм – произвести как можно больше урожая на одном квадратном метре. Это система вертикальных слоев с высаженными растениями, заключенная в ангары, где поддерживается идеальный климат и освещение. Никаких пестицидов. А располагать такие фермы целесообразней всего в мегаполисах. уверены эксперты, – на крышах домов, в школах, торговых центрах… Понятно, что при таком раскладе экологичная и свежая зелень будет поступать в ближайший ресторан или на прилавок магазина в самое короткое время.
Придумали вертикальные фермы довольно давно, еще в 1909-м, первая (не слишком удачная) попытка создать их в реальности произошла лишь в 1960-м. В 1999-м современную концепцию сити-ферм сформулировал профессор Колумбийского университета Диксон Деспоммье, после того как провел со своими аспирантами исследование, призванное подсчитать, какое количество растительной пищи можно произвести тепличным методом, используя в качестве площадей крыши нью-йоркских небоскребов. А первые сити-фермы в том виде, в каком мы их сегодня знаем, были созданы лишь в начале нашего века.
Сегодня это перспективный растущий бизнес. Доклады Европейской комиссии и Всемирного фонда природы признают бОльшую экологическую безопасность продуктов вертикальных ферм. На прошлый год в мире существует эквивалент около 30 га действующих сельхозугодий такого типа.
Как указывал РБК летом 2020-го, значительный прирост в 2017-м обеспечили крупные инвестиции в три флагманских для рынка проекта – Plenty ($200 млн), AeroFarms ($40 млн) и Bowery ($20 млн). По прогнозам Grand View Research, к 2025-му рынок вертикальных ферм достигнет $9,9 млрд – c 2014 по 2025 год среднегодовой рост составит 21,3%, пишет издание.
При общей технологии, бизнес-модели сити-ферм различаются. Так, упомянутая AeroFarms, строит крупные объекты по всему миру и главной целью видит трансформацию сельского хозяйства и борьбу с глобальным продовольственным кризисом. Калифорнийская Plenty – экспериментальная площадка для культивирования новых сортов растений. Берлинская Infarm, в отличие от AeroFarms, создает мобильные модули, которые можно устанавливать в продуктовых магазинах, ресторанах, торговых центрах и школах.
– Mirai Corp в Японии – одна из крупнейших вертикальных ферм в мире, – добавляет Дмитрий Давыдов. – Для ее работы необходимо на 98% меньше воды по сравнению с традиционной фермой, при этом продуктивность в 50-100 раз выше. А технологии американской Aerofarms позволяют собирать урожай до 26 раз в год и производить в 390 раз больше продукции с одного квадратного метра, чем в полевых условиях.
Успешный опыт в вертикальном земледелии таких стран, как Япония, США и Сингапур, доказывает, что России необходимо приложить максимум усилий, чтобы стать одним из лидеров в этой новой технологии растениеводства, – делает вывод предприниматель.
А что в России?
И, к слову, все условия для развития данной сферы бизнеса в нашей стране есть. Более того, есть уже и опыт в создании такого рода сити-ферм.
Одна из самых успешных – новосибирская компания iFarm. Созданная в 2017-м, она начинала с 10 человек, 1 биовегетария в Новосибирске 40 м², небольшой экспериментальной вертикальной фермы, пяти культур… К 2020-му – это уже 93 человека в группе компаний, шоу-рум в Финляндии, офис в Нидерландах, вертикальная ферма в Иркутске, две очереди салатного завода в Москве, новая большая лаборатория для овощей, ягод и цветов в Новосибирске. Фирмой создана экономически выгодная технология промышленного выращивания земляники. На рынок выпущены малые модули выращивания зелени iFarm Cropper, которые установлены в супермаркетах «Азбука Вкуса», «Лента» и «Перекресток». Зелень, выращенная по технологиям iFarm, продается во всех федеральных торговых сетях России.
Более того, iFarm привлекла $4 млн инвестиций на развитие IT-платформы Growtune и агротехнологий. Количество технологических карт («рецептов») выращивания достигло 158. Фирмой получены 4 патента на оборудование.
Есть и другие достаточно успешные примеры. Например, фирма UrbaniEco продает китайское оборудование для сити-ферм государственным школам, вузам и колледжам в России. Подходящие для учебных классов сити-фермы стоят не очень дорого – несколько сотен тыс. руб., уверяет руководитель школы сити-фермерства UrbaniEco Татьяна Дубовская. И за год (с лета 2018-го по лето 2019-го) такими сити-фермами обустроили около 10 школ в Калининграде, Астрахани, Краснодаре и других городах России.
К слову, в конце 2019-го в столице открылась первая в Москве вертикальная ферма. Ее устроили в здании бывшей табачной фабрики на юге города.
– Это серьезное производство, которое в перспективе может обеспечить около 40% потребности москвичей в зеленых салатах, – сказал на открытии фермы мэр Москвы Сергей Собянин. – По мощности и по технологиям это самый крупный проект в мире.
Кроме того, с 2020-го в России разрешили использовать крыши жилых домов для озеленения. Не исключено, что и там будут устанавливать вертикальные фермы.
Впрочем, триумфальному шествию вертикальных фирм по стране мешает одно немаловажное препятствие: очень дорогое оборудование, а также недешевая электроэнергия, которой много требуется для выращивания зелени. В результате бизнес окупается не быстро, а потому в него трудно привлечь инвестиции, да и экологичная продукция сити-ферм в магазинах стоит дороже обычной.
– Поэтому мы предлагаем установить максимальные налоговые льготы для компаний, которые занимаются проектированием, изготовлением, установкой и обслуживанием оборудования и программного обеспечения для вертикальных ферм, – выдвигает законодательную инициативу Дмитрий Давыдов. – Опираясь на льготные налоговые условия, российские предприятия смогут быстро развиться как на внутреннем рынке, так и экспортировать свое оборудование и услуги за рубеж. Они начнут активно рекламировать преимущества технологии вертикальных ферм в России, что вызовет повышенный интерес среди предпринимателей, которые станут массово внедрять этот метод на практике.
Предприниматель надеется, что государственная власть поддержит данную законодательную инициативу и поможет сельскому хозяйству России совершить настоящий прорыв.
Елена Вишнякова.
Только цифры
Диксон Депомье утверждает: если бы каждый город на Земле производил 10% потребляемых продуктов внутри зданий, мы бы смогли вернуть лесу 880 тыс. кв. км пахотных земель. Для сравнения – в ходе лесных пожаров в Сибири в 2019-м пострадали от 30 до 55 тыс. кв. км.