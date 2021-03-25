«Путин как человек, который спокойно смотрит телевизор и ест чипсы, пока соседняя комната горит»

Владимир Путин поручил до 30 ноября доложить, как на местах контролируют соблюдение всех антиковидных мер. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции», - говорится в нем.

Ответственными за исполнение назначены главы регионов.

В соцсетях посыл главы государства, прямо скажем, не оценили.

«Интересно, о чем они должны доложить, ведь он не вводил никакие ограничения?» - интересуется читатель.

«Когда уже сам Путин возьмёт что-либо под контроль? Мне он напоминает человека, который спокойно смотрит телевизор и ест чипсы, в то время, как у него соседняя комната горит», - сравнил россиянин.

«Очень удобно переложить ответственность! За то будет потом, с кого спросить! И будет – «Не виноватая я. Он сам... так решил», - вспомнил киноклассику студент.

«Всё, окончательно Путин предал Россию... Говорил про добровольность! Рейтинг рухнет окончательно», - предрекает сибиряк.

«Президент сбрасывает с себя обязанности, передав губернаторам. А губернаторы на первых замов. Т.е. указ издаёт губер, а подписывает зам. О чем это? Боятся отвечать за содеянное. Как говорится: знает кошка, чьё мясо съела», - пишет читатель.

«Он много чего говорил и обещал - до сих пор не можем нарадоваться свалившемуся на нашу голову процветанию и улучшению благосостояния», - ироничен пенсионер.

«Шеф подкинул дровишек в камин. Подарок людям к Новому году», - подметил уралец.

«Да приписали бы уже давно до 80%, как на выборах и, все бы давно успокоились, и денежки бы не потеряли», - предлагает Путину дальневосточник.

«Бедность - победили. Коррупцию - победили. Сейчас будут контролировать», - сделал вывод россиянин.

«Вакцинация у нас добровольная, просто не вакцинированных отстранят от работы и никуда не пустят, всего-то делов, мелочи какие», - звучит напоследок ироничный комментарий.